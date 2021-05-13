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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis ekipleri tam kapanma döneminde kapı kapı vatandaşın ihtiyacına koşuyor

İHA

Polis ekipleri tam kapanma döneminde kapı kapı vatandaşın ihtiyacına koşuyor

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vefa sosyal destek guruplarına görevlendirilen polis memurları, 17 günlük tam kapanma döneminde dışarıya çıkamayan engelli ve yaşlı vatandaşların taleplerini karşılamak için kapı kapı dolaşarak yardımlarına koşuyor.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, korona virüsle mücadelenin ilk gününden bu yana 7/24 esasına göre vatandaşların taleplerine cevap veriyor. Polis haber merkezine düşen vatandaşın ihtiyaç çağrıları, yine polisler tarafından karşılanarak ailelerin kapılarına kadar götürülüyor. Tam kapanma döneminde evlerinden çıkamayan engelli ve yaşlı vatandaşların taleplerini karşılamak için aralıksız hizmet veren polis ekipleri, onların market, gıda, temizlik ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak hayır dualarını alıyor.

“Polisimize ve muhtarımıza çok teşekkür ederim”
Ekiplerin temel gıda ve ilaç ihtiyacını karşıladığı vatandaşlardan 77 yaşındaki Fahri Gürtürk, “Allah devletimizden razı olsun. Telefon açtım polisimiz ve muhtarımız evimize geldi. Tam kapanma dönemi olduğundan dolayı ben dışarı çıkamadığım için bana yardımcı oldular. Polisimize ve muhtarımıza çok teşekkür ederim” dedi.
Polis memuru Bilal Bağrı da kısıtlamanın olduğu bu süreçte haber merkezine yapılan çağrılar neticesinde vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermek için vefa destek grupları ve emniyet teşkilatı olarak ellerinden gelen tüm desteği gösterdiklerini söyledi.

“Haber merkezimizi arayarak bizden yardım isteyebilirler”
Dışarıya çıkamayan vatandaşların her zaman haber merkezini arayarak yardım isteyebileceklerini aktaran Bağrı, “Biz her zaman yardımlarına koşacağız, koşa koşa gideceğiz. Zaman mefhumu olmaksızın 7/24 bizi arayabilirler. Biz her zaman bu süreçte onların yanındayız. Yeter ki vatandaşlarımız bu süreçte kendilerine dikkat etsinler, sağlıklarını korusunlar. Bugün de iki ailenin yardımına gittik. Bir ailemiz yaşlı ve bir diğer ailemizde engelli bireydi. Bizden yardım talebinde bulundular. Biz de muhtarımızın yardımını alıp adreslerine gelerek ihtiyaçlarını giderdik. Ailelerimizin eczane ve market ihtiyaçlarını temin edip kendilerine teslim ettik. Vatandaşlarımız çok mutlu oldular ve hayır dualarını aldık. Hayır duaları bizim için her şeyden önemli.” ifadelerini kullandı.

“Allah devletimize zeval vermesin”
İhtiyaçları evine teslim edilen engelli vatandaş Maşallah Demirel de, “Ben bir engelli vatandaşım. Biz polisten yardım istedik. Allah razı olsun, Allah devletimize zeval vermesin ihtiyaçlarımızı eve getirdiler.” diye konuştu.

“Emniyetimizin ve valiliğimizin vefa grubuyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz”
Polislere eşlik eden Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın ise valilik vefa sosyal destek grubunda yer aldığını kaydederek, 17 günlük tam kapanma döneminde vatandaşların evden çıkmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Emniyet ve valilik vefa grubuyla beraber vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduklarını vurgulayan Aydın, “Her zaman onların yanındayız. Emniyetteki memur arkadaşlarla ihtiyaçları vatandaşlarımızın evine teslim ettik. Her zaman her yerde milletimizin yanındayız.” şeklinde konuştu.

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