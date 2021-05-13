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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta 1,5 yıllık kan davası barışla noktalandı

İHA

Muş’ta 1,5 yıllık kan davası barışla noktalandı

Muş’ta iki aile arasında 1,5 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı kavga ile başlayan kan davası barışla sonuçlandı.
Merkeze bağlı Arpayazı köyünde korona virüs tedbirleri altında düzenlenen barış töreninde kanaat önderleri ve imamların girişimiyle husumetli Balkaya ve Gizlenci aileleri bir araya getirildi. Taziye evi bahçesindeki tören, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, önümüzdeki bayramları bu salgın musibetini atlatarak bayram havasında yaşama temennisinde bulundu. Yaşanan olayın herkesi meşgul eden, üzen bir sıkıntı olduğunu anlatan Vali Gündüzöz, “İnsanların, din kardeşlerinin, hele aynı köyden olanların birbirlerine düşmüş olması, küs olması hoş değil. Bu dinimiz tarafından da kabul edilmiyor ve lanetleniyor. Örfümüz bakımından da doğru değil. Bu barışa yaklaşan kırgın ailelere ve onların ileri gelenlerine de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Söz bizim için namustur”
Ortada bir gerginlik varsa o gerginliğin herkesi üzeceğine dikkat çeken Vali Gündüzöz, “Bu gerginlik sadece bizi değil, bizden sonra evlatlarımızı, torunlarımızı, herkesi de olumsuz etkiler. Şimdi bir söz meselesi var. İnsanlar verdikleri söze itaat edecekler. Ahde vefa bizim dinimizin en önemli hususlarından biri. Söz bizim için namustur. Bu toplum için bizim medeniyetimize yakışan sözü her daim tutmaktır. Sözü tutmayanlar, sözü önemsemeyenler cehalet devri yaşayan insanlardır. Bugün burada vereceğimiz sözler inşallah tutulacak, din kardeşi olan, bu yörenin hemşehrisi olan, birbiriyle akraba olan küs insanlarda birbirlerine sarılacaklar, öpüşecekler ve bir husumette bitmiş olacak. İnşallah arzu etmediğimiz bu tip olaylar bir daha yaşanmasın, herkes barış içerisinde birbirlerini kucaklayarak yaşamaya devam etsin. Kısa bir ömürde birbirimizi kırmanın, birbirimizi üzmenin ve küs olmanın da bir anlamı yok” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dualar edildi. Daha sonra Balkaya ve Gizlenci aileleri Kur’anı Kerim altından geçerek barıştı. Törene Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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