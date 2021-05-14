Hayvanseverler sokak hayvanlarını bayramda unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanseverler sokak hayvanlarını bayramda unutmadı

İHA

Hayvanseverler sokak hayvanlarını bayramda unutmadı

Muş’ta kısa bir süre önce kurulan Sokak Canlarını Koruma Derneği tarafından Ramazan Bayramı’nda sokak hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.
Kentte 17 günlük tam kapanma sürecinde piknik ve mesire alanlarının kapalı olması nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını hayvanseverler unutmadı. Muş Sokak Canlarını Koruma Derneği üyeleri ve duyarlı vatandaşların desteğiyle alınan et ve makarnalar, kazanlarda kaynatılarak köpeklere dağıtılıyor. Merkeze bağlı Karaköprü ve Toprak Baba mesire alanında aç kalan köpeklere dernek üyeleri tarafından yiyecek verildi.
Beslemeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sokak Canlarını Koruma Derneği Başkanı Yusuf Çağlayan, korona virüs nedeniyle tam kapanma döneminde olduklarını ifade ederek, sokak canlarını unutmadıklarını ve üç günde bir Karasu Nehri ile Toprak Baba piknik alanında besleme yaptıklarını söyledi. Besleme dışında hastalanan köpeklerin veteriner ve diğer bakımlarını da karşıladıklarını belirten Çağlayan, “Vatandaşlarımızdan ricam sokak canlarına sahip çıkmaları, onları beslemeleri. Çok zor şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar. Bu etleri Sokak Canlarını Koruma Derneği üyeleri ve duyarlı vatandaşlarımızın desteğiyle alıyoruz. Kendi evimizde eşimiz çocuğumuza, bize nasıl yemek pişiriyorsa, biz de o titizlikle o canların yemeklerini pişiriyor ve kendi ellerimizle tertemiz bir şekilde dağıtıyoruz” dedi.
“Bayramımızı bu canlarımızı besleyerek geçirmek istedik”
Özellikle 17 günlük tam kapanma sürecinde piknik ve mesire alanlarının kapalı olmasından dolayı bu alanlarda canları beslediklerini kaydeden Çağlayan, “Bugün bayram. Bayramımızı bu canlarımızı besleyerek geçirmek istedik. Biz bu beslemeyle birlikte 6 defa büyük bir besleme yaptık. Her besleme yaptığımızda yaklaşık 100150 sokak hayvanını besledik. Bu şekilde beslemeye devam edeceğiz. Her bir beslememizde 100150 kilogram tavuk eti, 15 kilogram makarna ve bazen de ekmekle birlikte dağıtım yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’ta 1,5 yıllık kan davası barışla noktalandı
YEREL HABERLER Muş’ta 1,5 yıllık kan davası barışla noktalandı
Muş’ta İsrail zulmü protesto edildi
YEREL HABERLER Muş’ta İsrail zulmü protesto edildi
Polis ekipleri tam kapanma döneminde kapı kapı vatandaşın ihtiyacına koşuyor
YEREL HABERLER Polis ekipleri tam kapanma döneminde kapı kapı ...
(ÖZEL) Muş'un dağlarında Romanya hazırlığı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Muş'un dağlarında Romanya hazırlığı
Muş'un dağlarında Romanya hazırlığı
YEREL HABERLER Muş'un dağlarında Romanya hazırlığı
Malazgirt’te bayram namazı pandemi tedbirleri ile kılındı
YEREL HABERLER Malazgirt’te bayram namazı pandemi tedbirleri ile ...
Başkan Altın, esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Altın, esnaf ziyaretlerinde bulunarak ...
Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı giriyor
YEREL HABERLER Oğlu dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı ...
Diyanet gençliği gönüllere dokunmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Diyanet gençliği gönüllere dokunmaya devam ediyor
Kaymakam Demirer’den tek başına yaşayan Nigar teyzeye ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Demirer’den tek başına yaşayan Nigar teyzeye ...
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı