Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) arasında gönül köprüsü programı başlatıldı.

Programın ilk faaliyeti yaklaşık 15 bin gence TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un bayram tebrik kartlarının ulaştırılması olurken, Muş’un Varto ilçesinde ise TÜGVA ve UID bayramda 100 öğrenciye ulaşarak para yardımında bulundu. UID Genel Merkez MKYK Üyesi ve Proje Koordinatörü Adem Taflan, Avrupa’nın en güçlü STK’larından biri olan UID teşkilatının 26 ülke hizmet verdiğini söyledi. Taflan, “Şu an itibari ile TÜGVA ile kardeşlik projemiz kapsamında 33 bölgemizi 33 ilimizle kardeş yaptık. Bu kardeşliğimizi önümüzdeki zaman diliminde 81 ilimize yaymak istiyoruz. İlerleyen süreçte TÜGVA ve UID teşkilatları olarak daha güzel projelerde buluşacağız. Bu vesilesiyle bizlere bu gönül projesinde köprü vazifesi gören TÜGVA’ya şükranlarımızı iletiyorum” dedi.

TÜGVA Muş İl Temsilcisi Oğuz Akyüz ise UID’nin Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkede siyasal, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiği çok güçlü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyerek, “TÜGVA ve UID arasında başlayan gönül köprüsü programı kapsamında öncelikle kardeş şehirler belirlendi. Muş olarak kardeş şehrimiz Paris oldu. Bayram öncesinde bizler de Muş’ta ve ilçelerinde yaklaşık 540 genç kardeşimize iki genel başkanımızın bayram mesajlarını iletiyoruz ve gençlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Hedef Türkiye geneli 15 bin gence ulaşmak, ama sanırım bunun çok üstüne çıkacağız. Yaptığımız ziyaretlerde gönül köprüsü programı hakkında bilgi veriyoruz. Yasaklar dolayısıyla evlerde sıkılan genç kardeşlerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle gençlerin kapılarına kadar giderek genel başkanlarımızın bayram mesajlarını iletmemiz onları çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Paris Bölge Başkanı Ömer Keskin de, Türkiye'den uzakta vatan aşkıyla yanan kişiler olarak memlekete fayda sağlamak istediklerini dile getirerek, “UIDTÜGVA gönül köprüsü programı da tam olarak buna hizmet edecek. Paris bölgesi ve Muş ilimiz arasında kuracağımız gönül köprüsü ile kardeş şehrimiz Muş’ta yaşayan kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olacağız. Sosyal, kültürel, sportif ve öğrenci değişim projeleri ile buradaki ve Muş’taki kardeşlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağız ve onların birbirlerini daha iyi tanımasına yardımcı olacağız. Muş’taki kardeşlerimiz bilsinler ki Paris’te onları düşünen Avrupalı kardeşleri var" diye konuştu.

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