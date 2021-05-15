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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Ovası’nda leyleklerin görsel şöleni

İHA

Muş Ovası’nda leyleklerin görsel şöleni

Her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası’nda kuluçkaya yatan leylekler, sundukları görsel şölenle renkli görüntüler oluşturuyor.
Muş Ovası’nda hemen hemen her köyde yuva yapan leylekler, vatandaşların dostu haline geldi. Göçmen kuşların rotasında bulunan Muş Ovası, bu mevsimde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Zengin besi kaynağı ve sulak alanları nedeniyle Muş Ovası’na gelen leylekler; elektrik, telefon, baca, cami kubbeleri ve evlerin çatılarına yuva yapıyor. Ovada yaklaşık 7 ay konaklayarak yavrulayan leylekler, uçuşmalarıyla renkli görüntüler oluşturuyor.

“Muş Ovası’ndaki bütün köylerde leylek yuvası var”
Telli Turna Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kasım Avci, Muş Ovası’nın zengin sulak alanları, besi kaynakları özelliklerinden dolayı her yıl binlerce kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi. Murat Nehri ve Karasu Nehri havzalarında özellikle çok sayıda leyleğin bulunduğunu kaydeden Avci, “Hemen hemen Muş Ovası’ndaki bütün köylerde leylek yuvası var. Bazı köylerde on tane leylek yuvası bile görebiliriz. Bu durum Muş Ovası’ndaki sulak alanlar, zengin besi kaynağı ve bunun yanında köy halkının da leyleklere olan sevgi ve şefkatinden kaynaklanıyor. Köylerdeki damlarda, çatılarda, bacalarda, cami minarelerinde, elektik direklerinde leylek yuvalarını görebiliriz. Köylülerle uyum içerisinde bütünlük arz edecek şekilde yaşıyorlar” dedi.

“Köy halkı leyleklerin varlığından mutluluk duyuyor”
Leyleklerin bulundukları yere sevgi, mutluluk ve bereket götürdüğünü vurgulayan Avci, “Binlerce leyleğin Muş Ovası’nda kuluçka yaptığını söyleyebiliriz. Leylekler mart ayında geliyorlar ve kuluçkalarını tamamlayıp, yavrularını büyüttükten sonra göç hazırlıkları yapıyorlar. Bu göç eylül ayının sonlarına doğru devam ediyor. Özellikle leyleklerin Muş Ovası’nda bitkilerin, çiçeklerin, sulak alanların arasındaki yürüyüşleri, kanat çırpışları, karlı dağlara karşı uçuşlarıyla mükemmel görüntüler elde edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Leylekler köyümüzün sembolü gibiler”
Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde ikamet eden Mehmet Ekinci de, leyleklerin ilkbahar mevsiminde geldiğini ve sonbaharda da göç edip gittiğini ifade etti. Şu anda köyde tahminen 1520 leylek yuvası olduğunu belirten Ekinci, “Gelişleri bizi çok sevindiriyor. Leylekler geldikleri zaman bizde baharın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Onlar geldiği zaman bizde baharın gelişini kutluyoruz. Civcivleri büyüdükten sonra göç zamanı binlerce leylek burada toplanıp sıcak yerlere gidiyorlar” diye konuştu.

“Leylekleri seviyoruz, koruyoruz”
Köy sakinlerinden Mehmet Güven ise çocukluğundan bu yana leyleklerin köyde var olduğunu hatırlatarak, “Hiç onlara dokunmuyoruz. Onların gelişiyle baharın geldiğini biliyoruz. Bazen yiyecek bulmadıkları zaman hamsi verdiğimiz bile oluyor. Leylekler Muş Ovası’nın sembolüdür, güzelliğidir. Kışın yavrularını çıkarıp, toplanıp gidiyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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