Kaymakam İlidi polis ve jandarma ile bayramlaştı

– Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, polis ve askerlerin bayramını kutladı.

İlk olarak Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerin bayramını kutlayan Kaymakam İlidi, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçti. Burada askerlerin bayramını tebrik eden Kaymakam İlidi, bayramların birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, kaynaşmanın en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu söyledi. İlidi, “Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Mübarek bayramlara ulaşmamıza vesilen olan, vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şifalar ve sağlıklı ömürler diliyorum” dedi.

Korona virüs nedeniyle bu yıl buruk bir bayram yaşandığına dikkat çeken İlidi, “İnşallah tekrar kucaklaştığımız bayramlara kavuşmak dileğiyle bütün İslam aleminin, ülkemizin ve Bulanık halkının Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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