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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam İlidi’den şehit ve gazi ailelerine ziyaret

İHA

Kaymakam İlidi’den şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Daştan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdiresi Nazire Korkmaz ile birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında şehit ve gazi ailelerinin kıymetli birer emanet olduğunu ifade eden Kaymakam İlidi, "Bayramda en çok ziyaret etmek istediğimiz ailelerin başında siz geliyorsunuz. Onun kıymetini ve değerini bilmek lazım. Onu hak edecek şekilde davranmak da çok önemli. Şehitlerimize buradan tekrar Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çocukları bizlere emanettir. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için üstümüze düşeni yapmak, boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır” dedi.
Çocuklara oyuncak ve çikolata dağıtan Kaymakam İlidi, geçtiğimiz günlerde kendisinden akülü sandalye talebinde bulunan engelli vatandaşı evinde ziyaret etti. 26 yaşındaki engelli vatandaşa akülü sandalye hediye eden Kaymakam İlidi, son olarak Vefa Sosyal Destek Grubu’nu da ziyaret ederek, Ramazan ayı boyunca yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür etti.

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