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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçiden kuraklık endişesine sondajlı çözüm

İHA

Çiftçiden kuraklık endişesine sondajlı çözüm

3 milyon 570 bin dönüm tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü büyük ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, mahsullerini sulayabilmek için sondaja yöneldi.
Muş’ta bu yıl beklenen yağışların yeterli seviyede olmaması, çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşları farklı arayışlara yöneltti. Sondaj marifetiyle ovada kısa mesafeden su çıkaran çiftçiler, geçici olarak mahsullerini bu yolla sulamaya başladı. Sondaj işi yapan Erhan Şavlı, bu sene kuraklıktan dolayı sondaja büyük bir talep olduğunu ve ihtiyaçları yetiştiremediklerini söyledi. Çiftçilerin tüm ürünlerine su vermek zorunda olduğunu ifade eden Şavlı, “Biz de bu ihtiyaçları elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Yağmur olmadığından dolayı her türlü tarıma çiftçi su vermek zorunda. Su motoruyla yerden su alıp fıskiye yardımıyla tarlaya su veriliyor. Buranın ova olmasından dolayı su çok kısa mesafede çıkıyor” dedi.
Ovadaki tarlasına kuyu açan çiftçilerden Veysel Şahin ise bu sene yonca, buğday ve arpa ekimi yaptığını belirterek, ciddi bir kuraklık yaşadıklarını ifade etti. Yağmur yağmayınca en son çareyi kuyuda bulduğunu belirten Şahin, “Yaklaşık 1012 metrelik bir kuyu açtım. Şu an görüldüğü gibi güzel bir su çıkıyor. Sıkıntımız kalmadı şimdilik. Artık yağmuru da beklemiyoruz. Artık suyumuz var. Şu an sondaj marifeti olmasaydı bütün ekinlerimiz kuruyup giderdi. Yağmur bu yıl 23 defa yağdı ama yüksek kesimlerde etkili oldu ovaya yağmur yağmadı. Çiftçiler o yüzden mağdur. Hangi tarlaya bakılırsa kuyu başında traktör çalışıyor. Bu kuyular olmasa hiçbir ekini alamayız” diye konuştu.

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