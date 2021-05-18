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Bal arılarından Muş ekonomisine tatlı katkı Muş’ta 700 ton baldan 20 milyon lira gelir bekleniyor

İHA

Bal arılarından Muş ekonomisine tatlı katkı Muş’ta 700 ton baldan 20 milyon lira gelir bekleniyor

Zengin flora ve bitki örtüsü çeşitliliği nedeniyle arıcılar tarafından Muş Ovası ile serin yaylalarına kurulan 53 bin kovandan yaklaşık 700 ton bal elde edilmesi beklenirken, kentin ekonomisine de 20 milyon civarında katkı sağlanması hedefleniyor.
Arıcılar için önemli bir bölge olan Muş Ovası ve çevresindeki dağlar, ilkbahar mevsiminde üreticiler tarafından tercih ediliyor. Kaliteli bal elde etmek için tercih edilen bereketli topraklar, arıcıların vazgeçilmez uğrak noktası oldu. Bu yılki bal rekoltesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, yaklaşık 200 gezgin arıcının Muş Ovası’na konaklamak için geleceğini ve bugüne kadar 60 arıcıya konaklama belgesi verdiklerini kaydetti. Muş'un arıcılık bakımından zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Mehmet Aydın, “Arıcıları sürekli kontrol altında tutuyoruz. Konaklama belgesi olmayanların konaklamasına müsaade etmiyoruz. Çiçek türlerinin fazla olmasından dolayı arıcılar ağırlıkta Muş'u tercih ediyor. Adana, Ordu, Antalya, Hatay ve Mersin bölgelerinden Muş'a yaklaşık 80 bin kovanla gelen gezgin arıcılar, bir ay ovada konakladıktan sonra yaylalara çıkarak sonbahara kadar burada kalıyorlar. İlimizde ise 53 bin arı kovanı bulunmakta. Bu yıl 700 ton bal üreterek 20 milyon lira gelir elde edilmesini amaçlıyoruz” dedi.

“120 milyon lira ülke ekonomisine katkı bekliyoruz”
Arıcıların hem ülke hem de kent ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Aydın, “Devlet olarak kovan başına 15 lira destek veriyoruz. Geçen yıl 525 bin lira destek verdik. Bu yılda desteğimiz artarak devam edecektir. Gezgin arıcılarımızla birlikte yaklaşık 120 milyon lira ülke ekonomisine katkı bekliyoruz. Burada kaliteli bal üretiliyor. Çünkü çevre temiz ve çok az ilaç kullanılıyor. Hatta arıcılarımızın konakladığı yerlerde hiç ilaç kullanılmıyor. Arıcılarımızın istediği endemik bitkiler var. Özellikle dağ kekiği, geven gibi iyi bitkiler var” ifadelerini kullandı.

“Bir süre burada kaldıktan sonra daha yüksek yerlere çıkacağız”
Antalya’dan gelen arıcılardan Mehmet Kopuz da, Muş'un sektörde önemli bir yeri olduğunu belirterek, ilkbaharın gelmesiyle birlikte meslektaşlarının buraya akın ettiğini söyledi. Muş Ovası'nın ve çevresindeki dağların zengin çiçek yapısıyla yeşillik bakımından arıcılık için verimli olduğunu belirten Kopuz, “Bu açıdan Muş Ovası’nı tercih ettik. Buraya geleli 45 gün oldu. Çiçeği takip edip geziyoruz. Bir süre burada kaldıktan sonra daha yüksek yerlere çıkacağız. Her yıl geliyoruz. Şu anda 230 kovan arımız var. Yılda 3 ton kaliteli bal üretiyoruz” diye konuştu
Mersin’den gelen arıcılardan Hasan Çelik ise 15 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, 350 kovanı Muş Ovası’na kurduğunu ve bir yıl içerisinde yaklaşık 7 ton bal elde etmeyi hedeflediğini ifade etti.

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