Muş’ta görkemli "19.05.1919" koreografisi Muş’ta öğrenci yurdu pençelerinden 19 Mayıs kutlaması

Muş’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, KYK yurdu pencere ışıklarıyla “19.05.1919” yazılıp, dev Türk bayrağı ve Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı bayrakla koreografi oluşturuldu.



Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir görsel şölen hazırladı. İl Müdürlüğü personeli ve gençler tarafından Müştak Baba Öğrenci Yurdu'nda organize edilen çalışmada, pencere ışıklarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Yapılan koreografiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, bu haftanın gençlik haftası ve aynı zamanda Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olduğunu söyledi. “Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak personelimiz ve gençlerimizle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk milletinin azim, kararlılık ve bağımsızlık inancıyla ve bundan hareketle başlatmış olduğu milli mücadele ruhunun yaşandığı günü coşkuyla kutlamak istiyoruz” diyen Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nitekim bugünde güzel bir koreografiyle bu mesajı vermek istedik. Korona virüs kapsamında her ne kadar bazı faaliyetleri yapamamış olsak da burada görüldüğü gibi herhangi bir risk teşkil etmeyen ve aynı zamanda binayı, görselleri kullanarak oluşturmuş olduğumuz koreografiyle bir mesaj vermek istedik. 19 Mayıs 1919 günü bağımsızlığımızdaki kararlılığımız ve bu kararlığın bütün dünyaya mesaj olması gerektiğini bildirmiş olduk. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın bütün gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

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