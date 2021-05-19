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Muş’ta HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 3’e yükseldi Annelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor Anne Süheyla Yenilmez: “Sağ ya da ölü çocuğumu istiyorum” “Çocuğumun geleceğini istiyorum, çocuğumun gözyaşı hakkını istiyorum”

İHA

Muş’ta HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 3’e yükseldi Annelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor Anne Süheyla Yenilmez: “Sağ ya da ölü çocuğumu istiyorum” “Çocuğumun geleceğini istiyorum, çocuğumun gözyaşı hakkını istiyorum”

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 3’e yükseldi.
Muş’ta HDP binası önünde eylemlerini sürdüren Teker ve Özcan ailelerine bir destek de kızı dağa kaçırılan Yenilmez ailesinden geldi. HDP İl Başkanlığı önünde sayısı 3’e çıkan aileler, çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyişlerini sürdürüyor.

“Çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim”
Oturma eylemine yeni katılan anne Süheyla Yenilmez, çocuğunun 2015 yılında üniversite okuduğu sırada PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. “Çocuğumun geleceğini istiyorum, çocuğumun gözyaşı hakkını istiyorum” diyen gözü yaşlı anne Yenilmez, “6 yıldır benim çocuğum nerede? Bana bir fotoğrafı, bir telefonu çok gördüler. 6 yıldır ağlıyorum, evimde duramıyorum. Hep yatakta yaşıyorum. Sağ ya da ölü çocuğumu istiyorum. Çocuğumu 2015 yılında Bitlis’te üniversite okurken ikinci sınıfta kaçırdılar. Ben ne kadar HDP’nin kapısına gittiysem boş gönderdiler, kapılarından kovdular. Ben para istemiyorum, mal istemiyorum, mülk istemiyorum evladımı istiyorum. Eylem yaparak çocuğumu HDP’den istiyorum. Çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim. Hastayım ama çocuğumun peşinde gezmek zorundayım. Kızım küçükken trafik kazası geçirdi, hastaydı ve sadece okumasını istedim, zor şartlarla peşinde dolandım. Ne hakla çocuğumu oradan kaçırıp götürdüler. Dağa gidecek, kaçacak çocuk değildi” dedi.

“HDP evleri yıktı, onların evleri yıkılsın inşallah”
HDP’den çocuğunu istediğini anlatan annelerden Şahinaz Özcan da, “Bir aile daha geldi bize katıldı. Allah razı olsun. Çocuklarımızı istiyoruz. HDP’yi kapatsınlar. HDP evleri yıktı, onların evleri yıkılsın inşallah. Millet çocuğunu yetiştiriyor PKK alıp dağa götürüyor. Bayramı nasıl geçirdik bilmiyoruz. Her gün çocuğum gözümün önünde, hiç unutamıyorum. Çocuğum gelene kadar eylem yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz”
2014 yılında oğlu dağa götürülen annelerden Gülbahar Teker ise HDP ve PKK’dan korkmadığını belirterek, “Oğlum yaralı ve PKK’nın elindeyken 4 defa orada ameliyat oldu. Kendisi bana anlattı. Ben çocuğumu istiyorum. Babası yok, ben hastayım, kardeşi hasta. Biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Lanet olsun bu HDP’ye” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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