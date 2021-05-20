Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor

Karpuz üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Muş'ta, ekime hazır fideler toprakla buluşturulmaya başlandı.

Kentte havaların ısınmasıyla birlikte karpuz üreticileri tarlaya girmeye başladı. Toprak sürümü yapılması ve damlama sulama sisteminin çekilmesinin ardından ekime hazır fideler tek tek toprakla buluşturuluyor. Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyünde 110 dönümlük alanda karpuz ekimi yapan üreticilerden Barış Tekin, fideleri çekirdekten kendisinin yetiştirdiğini söyledi. Uzun zamandır fide işi yaptığını fakat bu sene ekim yapmayı tercih ettiğini anlatan Tekin, “Ortak olarak bu işi yapmaya karar verdim. Bu tarlada ilk kırımdan bin ton karpuz bekliyorum. Toplamda ise 2 bin ton civarında karpuz elde etmeyi hedefliyorum. Elde ettiğimiz karpuzları Çukurova, Adana, Mersin, İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlere gönderiyoruz. Karpuzlar dayanıklı olduğu için her il ve ilçeye gönderebiliyoruz. Şu anda yaklaşık 200 bin civarında bir masrafımız oldu. Buradan yaklaşık bir milyon civarında gelir bekliyoruz kısmet olursa” dedi.

Okulların korona virüs nedeniyle tatil olmasından dolayı tarlada fide dikimi yaptığını anlatan işçilerden Orhan Sezgin ise “Tarlada çalışıyorum. Okulumuz pandemiden dolayı tatil. Burada harçlığımı çıkarıyorum. Günde bin tane fide dikiyorum ve böylelikle ekonomik olarak kendime ve aileme katkı sağlıyorum” diye konuştu.

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