AFAD ve jandarma ekipleri, dağda mahsur kalan koyun için seferber oldu

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Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, Varto ilçesinde dağda mahsur kalan koyun için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Varto ilçesinde meydana geldi. Varto ilçesinde dağda kayalıklardan düşen bir koyunun mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ve jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Sürüden ayrılan koyunun kayalıklardan düşmesi sonucu mahsur kaldığı tespit edildi. Bunun üzerine AFAD'ın uzman dağcı ekibi, jandarma personeli ile koordineli çalışarak koyunun bulunduğu alana iple inildi. Koyun bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

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