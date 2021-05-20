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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Tunçel, okul inşaatında incelemelerde bulundu

İHA

Müdür Tunçel, okul inşaatında incelemelerde bulundu

Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Şehitlik Mahallesi’nde inşaatı devam eden 8 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu.
Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile Şube Müdürü Metin Aral, Şehitlik Mahallesi’nde inşaatı devam eden 8 derslikli okulu ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı. Arsa içerisinde yapılması düşünülen 5 derslikli anaokulu için arsa tespit çalışması da yapan Yalçın Tunçel, "Son yıllarda ilçemizde inşaatı tamamlanan ve devam eden okullar sayesinde eğitim öğretimde oldukça rahatladık. Yeni açılacak olan okullarımız sayesinde eğitim kalitemizin iyice yükseleceğine inanıyorum. Bizler de üstümüze düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için ne kadar emek versek, ne kadar yatırım yapsak azdır. Bizler çok iyi biliyoruz ki ülkemiz; iyi yetişmiş, kişilikli ve vizyon sahibi inançlı insanlarla büyüyecek ve güçlenecektir" dedi.

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