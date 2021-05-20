Muş’ta MemurSen öncülüğünde AGD ve İHH tarafından İsrail’in haksız işgaline karşı araçlarla tepki konvoyu oluşturuldu.



İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü zulüm Muş’ta protesto edilmeye devam ediyor. İstasyon Caddesi Tren Garı önünde konvoy oluşturan STK’lar ve vatandaşlar, yüzlerce araca Filistin bayrağı asarak, şehir merkezinde kortej yaptı. Tren garından başlatılan konvoy, belediye meydanı ve ardından karayollarına kadar sürdürüldü. Kortejin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MemurSen İl Başkanı Mahir Barışan, Mescidi Aksa’ya yapılan saldırıyla ilgili bugün ikinci kez etkinlik düzenlediklerini söyledi.



“Hüznümüz büyük, mahzunluyuz ama öfkemizde o kadar büyüktür”

“Gaspçı İsrail’in, terörist İsrail devletinin Gazze’ye olan saldırısını telin etmek için, tekrar bir duyarlılık oluşturmak için, farkındalık oluşturmak için yine bugün Muş olarak buradayız” diyen Başkan Barışan, “Belki durduramayabiliriz ama uyandırabiliriz. Eylemimizle, söylemimizle bir şeyleri harekete geçirebiliriz. Burada yaptığımız bir eylem eminim ki oradaki kardeşlerimize çok büyük bir moral olacaktır. Dolayısıyla biz onların moral motivasyonunu artırmak, ‘siz yalnız değilsiniz, biz her zaman sizinle beraberiz’ demek için bugün buradayız.” dedi.



“Kudüs ümmetin sorunudur, aynı zaman da insanlığında sorunudur”

Bu eylemin hem Filistin halkına hem Kudüs’e hem dünya Müslümanlarına hem de tüm insanlığa bir mesaj olduğunu vurgulayan Barışan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kudüs ümmetin sorunudur, aynı zaman da insanlığında sorunudur. Dolayısıyla oradaki bir zulüm bütün insanlığı etkilemektedir. Dünya sessiz, Birleşmiş Milletler bu konuda kulaklarını kapatmış, sağır. Bizim İslam ülkelerinin teşkilatları bu konuda yeterli caydırıcılığa sahip değiller. Bugün insanlık sınıfta kalmış, 50 yıldır insanlık sınıfta kalmış. Öz yurdunda Filistinli kardeşlerimiz mülteci konumuna düşmüşler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.