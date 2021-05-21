Muş’ta tefecilik operasyonu

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Muş’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1,5 milyon TL değerinde çek senet ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mayıs 2021 günü yapılan tefecilik operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyon sonucunda; 1,5 milyon TL değerinde 36 adet dolu senet/çek, 3 adet alacak verecek defteri, 1 adet tapu senedi, 760 bin TL değerinde 2 adet gayrimenkul satış sözleşmesi, 600 bin TL değerinde 2 adet borç sözleşmesi, 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.

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