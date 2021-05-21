Malazgirt Kaymakamı Demirer Aktuzla köyünü ziyaret etti

Muş’un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve beraberindekiler ile birlikte Aktuzla köyünü ziyaret ederek vatandaşların geçmiş bayramlarını tebrik etti.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve beraberinde Malazgirt Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, bölgenin tuz ihtiyacının yüzde 40’sini karşılayan tuz cenneti Aktuzla köyünü ziyaret etti. Köy girişinde muhtar Yavuz Gökçe ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Demirer ve beraberindekiler, köy halkından korona virüs vakaları, tuz rezervleri, tarım hayvancılık ile köy çocuklarının eğitim çalışmaları hakkında köy muhtarı ve Aktuzla İlkokulu müdüründen bilgiler aldı. Köy okulu bahçesinde vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Demirer, vatandaşlara korona virüs aşıları hakkında bilgi verdi. Kaymakam Demirer, aşı sırası gelen vatandaşların kesinlikle aşılarının olması gerektiğini belirtti. Kaymakam Demirer, Pandemi dönemi boyunca okula gidemeyen çocuklara kitap hediye ederek, çocukların EBA üzerinden yaptıkları dersleri hakkında bilgiler aldı. Köy halkının geçmiş Ramazan bayramını da kutlayan Kaymakam Demirer, daha sonra Aktuzla Jandarma Karakoluna geçerek oradaki askerlerin de geçmiş Ramazan bayramını tebrik ettikten sonra köyden ayrıldı.

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