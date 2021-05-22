Malazgirt’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

İHA

Malazgirt’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

– Muş’un Malazgirt ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren 'Kısmi Kapanma', dün akşam saat 21.00 itibariyle her yerde olduğu gibi Malazgirt’te de başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerin arttırıldığı ilçede cadde ve sokaklar boş kaldı. Bir yandan devriye atarak kontroller gerçekleştiren polis ekipleri bir yandan da anonslarla "evde kalın" uyarısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt Kaymakamı Demirer Aktuzla köyünü ziyaret etti
YEREL HABERLER Malazgirt Kaymakamı Demirer Aktuzla köyünü ziyaret ...
Muş’ta tefecilik operasyonu
YEREL HABERLER Muş’ta tefecilik operasyonu
Bulanık’ta sokak köpekleri 4 oğlağı telef etti
YEREL HABERLER Bulanık’ta sokak köpekleri 4 oğlağı telef etti
Malazgirt'te kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Malazgirt'te kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
Muş’ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçeleri gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Muş’ta devlet desteğiyle kurulan çilek bahçeleri ...
Muş’ta İsrail’in haksız işgaline tepki konvoyu
YEREL HABERLER Muş’ta İsrail’in haksız işgaline tepki konvoyu
AK Parti İl Başkanı Avcı Malazgirt'te
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Avcı Malazgirt'te
Müdür Tunçel, okul inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Müdür Tunçel, okul inşaatında incelemelerde bulundu
AFAD ve jandarma ekipleri, dağda mahsur kalan koyun için seferber oldu
YEREL HABERLER AFAD ve jandarma ekipleri, dağda mahsur kalan koyun ...
AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu
YEREL HABERLER AFAD ve UMKE dağdan düşen vatandaş için seferber oldu
Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor
YEREL HABERLER Muş'ta karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor
Mantar toplarken kayalıktan düşüp ayağını kırdı, ekipler seferber oldu 
YEREL HABERLER Mantar toplarken kayalıktan düşüp ayağını kırdı, ...