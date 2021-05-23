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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Muş’a yatırım müjdesi

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Muş’a yatırım müjdesi

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muş’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler için spor tesisleri ve yatırımları artıracaklarını ifade etti.
Şırnak’taki temaslarının ardından havayolu ile Sultan Alparslan Havalimanına gelen Bakan Kasapoğlu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve kurum amirleri ile partililer tarafından karşılandı.
Buradan Muş Valiliğine geçen Kasapoğlu, şeref defterini imzalayarak toplantı salonunda düzenlenen il değerlendirme toplantısına katıldı. Bir süre burada brifing alan Bakan Kasapoğlu, sırasıyla Muş Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı ve kale parkında sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Murat Nehri Su Sporları Merkezi Proje alanında incelemelerde bulunarak, gençlerle buluştu. Burada gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, talep ve önerileri not alarak çözüm üreteceklerini ifade etti.
Program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentteki spor yatırımlarını ele alan kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Muş tarih ve medeniyet demek”
Muş’un dinamik ve genç bir nüfusu sahip olduğunu anlatan Kasapoğlu, “Bu yüzden gençlik projeleri noktasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Muş merkez ve ilçelerde gerek gençlik merkezleri, gerekse de tüm Türkiye'den gençlerin bir araya gelebileceği gençlik kampları yapacağız. Malazgirt'teki gençlik kampı projelerimiz başlıcalarından biri. Bunlarla birlikte inşallah gençlik çalışmalarımızda yeni bir döneme geçmiş oluyoruz. İlçelerde ve ilde yeni gençlik merkezlerini hayata geçireceğiz.” dedi.
Gençleri sporla buluşturmak için hem il hem de ilçelerde önemli çalışmalara imza atacaklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençlerin spor alanında donanımlı olması noktasındaki çabalarına en büyük desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

“Kurtik Dağı’nı 25 milyon liralık bir çalışmayla talimatlandırdım”
Sporu hem tabana yayma hem de sporda başarıyı arttırmaya yönelik desteklerin devam edeceğini anlatan Bakan Kasapoğlu, “Gerek yatırım, gerek tesis, gerekse de organizasyonlar yapmayı sürdüreceğiz. Murat Köprüsü bölgesinde valiliğimizin su sporlarıyla ilgili bir planı var. İnşallah onu da en kısa zamanda başlatacağız. Bununla birlikte stadyumumuz bitiyor. Gelirken gördük orayı, orası komple bir spor vadisi olacak. Şunun da müjdesini vereyim o bölgenin hemen yanı başına dışarıdan gelen öğrencilerin de eğitimine devam edeceği bir spor lisesi inşa ediyoruz. Tüm tesisleriyle birlikte donanımlı bir spor lisesi Muş'umuza hayırlı olsun. Kurtik Dağı'nda kar halen var. Orada yıllardan beridir konuşulan bir kayak merkezi konusu var. Orda da ilk etap projesi için 25 milyon liralık bir çalışmayla talimatlandırdım. Burada kayak turizmine yönelik ciddi bir potansiyelin olmasının yanında kayak sporunda çok yetenekli gençler var. Onları da hızlı bir şekilde bu sürece dahil edeceğiz.” ifadelerini kullandı.” diye konuştu.
“Futbol, basketbol, voleybol, tenis kortlarının olduğu semt sahaları inşa edeceğiz” diyen Bakan Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İlçelerimizde yüzme havuzlarıyla birlikte sporu ve gençliği yeni ivme kazandırarak yukarılara taşıyacağız. Muş Belediyemizle 14 kilometrelik bir bisiklet yolunu da en kısa zamanda ilimize yapacağız. Antrenman salonları, semt sahaları ve atletizm, cimlastik, yüzme basketbol, futbol ve her alanda imkan bulan, erişebilirlik, fırsat eşitliğinin olduğu bir çalışma modelini inşallah yeni aşamaya getirmiş olacağız.”
Bakan Kasapoğlu, incelemelerin ardından kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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