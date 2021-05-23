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Bakan Kasapoğlu Muş´ta spor tesisleri sözü verdi

DHA

Bakan Kasapoğlu Muş´ta spor tesisleri sözü verdi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Muş'ta, gençlere spor tesisleri sözü verdi. Kasapoğlu, yapımı devam eden tesisler hakkında bilgi verirken, projeler konusunda da açıklamalarda bulundu. 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Muş´a geldi. Sultan Alparslan Havalimanında karşılanan Kasapoğlu, Valiliği ziyaret etti ve şeref defterini imzaladı. Bakan Kasapoğlu, Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ve kentin protokolü ile il değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında Muş Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kasapoğlu, gençler tarafından coşkulu şekilde karşılandı.
KASAPOĞLU, GENÇ SPORCULARLA BULUŞTU
Tarihi Murat Köprüsü´nü gzen Kasapoğlu, Sultan Alparslan Parkı´nda yaptığı incelemelerin ardından genç sporcularla bir araya geldi. Burada gençlerin isteklerini dinleyen Kasapoğlu, ellerinden gelen desteği sağlayacağını söyledi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Muş, tarih ve medeniyet demek aynı zamanda dinamik bir genç nüfus demek, o yüzden gençlik projeleri noktasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Gerek gençlik merkezlerimiz, gerek gençlik kamplarımız ile tüm Türkiye´den gençlerin bir araya geleceği, Malazgirt´teki gençlik kampı projelerimizin başlıcalarından biri, bunlarla birlikte inşallah gençlik çalışmalarımıza yeni bir dönem geçmiş oluyoruz" diye konuşu.
Muş´un ilçelerinde yeni gençlik merkezleri yapacaklarını belirten Kasapoğlu, "Gençlerimizin bu anlamda donanımlı olması noktasındaki çabalara en büyük desteği buralardan veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Spor, pek çok branşı, hem sporu tabana yayma hem de sporda başarıyı artırma yönünde desteklediğimiz bir konudur" dedi.  
Murat Nehri kıyısında Valiliğin su sporları ile ilgili bir planının var olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "İnşallah ona da en kısa zamanda başlayacağız. Bununla birlikte stadyumumuzda bitiyor. O bölge komple bir spor vadisi olacak. O bölgenin hemen yanı başına dışarıdan gelen öğrencilerin de eğitimlerine devam edebileceği tüm tesisleriyle birlikte bir spor lisesi yapacağız, Muşumuza hayırlı olsun" diye konuştu.
KURTİK DAĞI´NA KAYAK MERKEZİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ
Uçak ile yaptığı seyahat sırasında Muş´un Kurtik Dağı´nda halen kar mevcut olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Uçakla geçerken Kurtik dağında bazı kesimlerde halen kar olduğunu gördük. Orada yıllardan beri konuşulan kayak merkeziyle ilgili bir konu var, onunda ilk etap projesi için 25 milyon liralık bir çalışmayı da talimatlandırdım. Onunda Muş için, sporseverler için hayırlı olmasını diliyorum. Çünkü burada ciddi bir kayak turizmine yönelik potansiyel olmakla birlikte kayak sporunda da çok yetenekli gençler var. Onları hızlı bir şekilde bu sürece dahil edeceğiz. Kendilerini geliştirecekler. İmkanları artıracağız. Yine diğer kayak imkânları ile ilgili 2 kilometrelik bir pisti inşa ediyoruz. Bununla birlikte semt sahaları, futbol, basketbol, voleybol, tenis kortları ve belli bir ölçeğin üstündeki ilçelerimizde yüzme havuzları ile birlikte inşallah sporu ve gençliğe yeni bir ivme kazandırarak yukarılara taşıyacağız" dedi. 
Yaptığı açıklamasında son olarak Kasapoğlu, "Muş belediyesi ile birlikte yapacağımız 14 kilometrelik bisiklet yolunu da inşallah en kısa zamanda ilimize kazandıracağız. Antrenman salonları, semt sahaları, atletizm, jimnastik, yüzme, basketbol, voleybol, futbol gibi her alanda imkân bulan erişilebilirlik fırsat eşitliğinin en üst düzeyde olduğu bir çalışma modelini de yeni bir aşamaya getirmiş olacağız" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu,  gazetecilere yaptığı açıklamalar sonrasında kentten ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-05-23 22:44:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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