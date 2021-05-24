Huzurla birlikte yol yapım çalışmalarına hız verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzurla birlikte yol yapım çalışmalarına hız verildi

DHA

Huzurla birlikte yol yapım çalışmalarına hız verildi


Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA) MUŞ'ta, güvenlik güçlerinin art arda başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Şenyayla'da, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy, mezra, mera ve yaylalarına karayolu ulaşımı için yol çalışmaları aralıksız sürüyor. Sert ve çetin geçen kış mevsiminde büyük hasar gören ve kent merkezine bağlanan karayoluna çıkarma yapan ekipler, köy, mezra, mera ve yaylalara ulaşım için yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın imzasıyla 20 Mart 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de, Diyarbakır´ın Kulp ilçesine bağlı Şenyayla bölgesinin Muş´a bağlanmasına karar verildi. Şenyayla´nın Muş´a bağlanmasıyla birlikte, hizmetler bölgeye taşınmaya başlandı. Özellikle güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Şenyayla´ya yerleşmeye başlayan vatandaşlar, yıllar sonra devlet hizmetlerinden faydalanmanın mutluluğunu yaşıyor.
30 yıl sonra köylerine geri dönüş sağladıklarını ve burada yaşam sürdürdüklerini anlatan İhsan Taş, "Köyümüze 30 yıl sonra geri dönüş yaparak, evimizi yaptık. Yolumuz yapıldı, ihtiyacımız giderildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Nevzat Taş ise, "Çok şükür devletimiz bizlere hizmet yapıyor. Burada huzur ve güven ortamında, her şey yolundadır. Burada evimizi yapmışız çok şükür. Mutluyuz, huzurluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
Şenyayla bölgesinde İl Özel İdaresi olarak yol çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten ekip şefi Fehim Karakaya şunları söyledi:
"Köy, mezra, mera ve yayla yollarımızın hepsini açmaya devam ediyoruz. İnşallah hepsinin çalışmasını bitireceğiz. İnsanlarımız rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayıp, evlerine gidip, gelebilecekler."
DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-05-24 10:54:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu Muş´ta spor tesisleri sözü verdi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Muş´ta spor tesisleri sözü verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Muş’a yatırım müjdesi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Muş’a yatırım ...
Muş yaylalarında koyun kırkım zamanı
YEREL HABERLER Muş yaylalarında koyun kırkım zamanı
Ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı, polis ikna etti
YEREL HABERLER Ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı, polis ikna etti
Muş’ta cinnet getiren şahsı polis ikna etti Bıçaklı şahıs kısıtlama saatinde ortalığı savaş alanına çevirdi Eli bıçaklı şahsı polis güçlükle ikna etti
YEREL HABERLER Muş’ta cinnet getiren şahsı polis ikna etti Bıçaklı ...
Muş’ta büyükbaş hayvan sayısında artış
YEREL HABERLER Muş’ta büyükbaş hayvan sayısında artış
Muş’ta cağ bitkisine ilgi
YEREL HABERLER Muş’ta cağ bitkisine ilgi
Malazgirt’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Malazgirt’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ...