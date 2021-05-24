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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzur ve güvenin sağlandığı köylere 27 yıl sonra dönüş başladı

İHA

Huzur ve güvenin sağlandığı köylere 27 yıl sonra dönüş başladı

Muş’ta, iç güvenlik operasyonları kapsamında terörden temizlenerek huzur ve güvenin tesis edildiği köyler 27 yıl aradan sonra şenlenmeye başladı.
Muş’ta 1993 yılında terör baskısı nedeniyle boşaltılan köylere büyükşehirlerden geri dönüşler devam ediyor. Devlet yatırımlarının sağlandığı merkeze bağlı Ulukaya, Ilıca ve Kayalısu köyleri huzura kavuşturuldu. Uzun bir aranın ardından köylerine dönerek inşaat çalışması başlatan vatandaşlar, yeniden tarım ve hayvancılığı canlandırmak için kolları sıvadı. Terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen yol, su, elektrik ve altyapı gibi temel ihtiyaçlar yeniden devlet tarafından köylere ulaştırılıyor.
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu bölgenin terörden arındırılmasıyla köylere dönüşlerin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi. Yıllar sonra doğdukları dede, baba topraklarına dönen vatandaşların köylerde sıkıntı yaşamaması için gerekli altyapı ve temel ihtiyaç çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Yentür, program dahilinde Kayalısu, Ilıca ve Ulukaya köylerinde başta yol olmak üzere eksikliklerin giderileceğini belirtti.

“Güven ve huzur tekrar köyümüzde sağlandı”
Terör nedeniyle 1993 yılında köyü boşaltmak zorunda kaldıklarını anlatan Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, 27 yıl sonra köye geri dönüşlerin başladığını söyledi. Mersin’den yeni gelen bir ailenin daha olduğunu aktaran Erez, “Bunların şu anda hem yolları hem de kendi imkanları ile evleri yapılıyor. Devletimizin bize vermiş olduğu elektrik, yol, su imkanlarından dolayı büyükşehirlerden geri dönüşler başladı. Güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlardan dolayı güven ve huzur tekrar köyümüzde sağlandı. Devletimiz bize imkan verdikçe, gün geçtikçe köy nüfusu hızlı bir şekilde artıyor. Devletimiz Kayalısu köyüne güzel yatırımlar yapıyor. Geçen yılın yanı sıra bu yılda 34 mezramıza içme suyu, stabilize yol, asfalt yol imkanları sağlandı. Gün geçtikçe burada hayvancılık sayısı da artıyor. Devletimize minnettarız. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz” dedi.

“27 yıl sonra buraya dönmek bizi çok duygulandırdı”
2 yaşındayken ailesiyle birlikte Mersin’e göç etmek zorunda kaldıklarını ifade eden 29 yaşındaki İkrami Yerlikaya da, “1993 yılında terör olayları nedeniyle köyümüzden göç etmek zorunda kaldık. Birçoğumuz farklı farklı metropol şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Bugün 27 yıl sonra devletimizin ve güvenlik güçlerimizin sayesinde huzur ve güven yeri oldu burası. Bunun sayesinde köyümüze dönme fırsatımız oldu. Ben 2 yaşında buradan çıkmışken 27 yıl sonra buraya dönmek açıkçası bizi çok duygulandırdı. Burada devletimiz tarafından birçok yatırımın yapıldığına şahit olduk. Bundan da çok memnunuz. Geri döndüğümüz için büyükbaşküçükbaş hayvancılık ve tarım sektöründe güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Geçmişte bu bölge hayvancılıkta önemli bir yermiş. Yine bu bölgenin tekrardan canlanacağına inanıyoruz. Muhtarımızın da desteğiyle inşallah burada güzel hizmetler olacaktır. 27 yıl boyunca gelmek bir hayaldi” diye konuştu.

“1993’te kendi evimde uyuyamıyordum”
Ilıca köyü sakinlerinden İrfan Güner ise terör nedeniyle köyü boşalttıklarını ve şu anda köye yoğun bir dönüş olduğunu ifade etti. Hayvancılık yaptıkları için köyün içerisinden geçen derenin ıslah sorunu olduğunu kaydeden Güner, “Şu anda huzur ve güven devletimiz sayesinde yerinde. Allah devletimizi kadim etsin. Bize yol, elektrik ve su getirdi. Şu anda sadece elektrikte küçük bir problemimiz var, o da inşallah çözülecek. Köyümüzde şu anda yaklaşık 40 hane var ve yoğun bir dönüş söz konusu. Şimdilerde her yerde rahat uyuyabiliyorsun. Ormanda uyuyabiliyoruz. 1993 yılına benzemiyor. Çok rahatız. Akşam da nerede uyursan uyu. 1993’te kendi evimde uyuyamıyordum, şu anda rahatız” şeklinde konuştu.

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