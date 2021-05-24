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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta çadırlar kuruldu yaylalar şenlendi

İHA

Muş’ta çadırlar kuruldu yaylalar şenlendi

Güneydoğu’dan Muş’un serin yaylalarına gelerek çadırlarını kuran göçerler, hayvanlarını otlatmaya başladı.
Muş’un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgelerine hayvanlarını otlatmak için gelen göçerler, çadırlarını kurmaya başladı. Her yıl binlerce hayvanla bölgeye gelerek geçimlerini sağlamaya çalışan göçerler; peynir, yoğurt ve tereyağı elde etmek için hazırlıklara başladı. Koyun ve kuzu seslerinin hakim olduğu yaylalar; serin doğası, su kaynakları ve yeşil bitki örtüsü nedeniyle tercih ediliyor. Yılın yaklaşık 6 ayını yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğumasıyla sıcak kentlere zorlu göçü başlatıyor.

“Her sene 67 ay evimizden uzak kalıyoruz”
Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını için yaylaya çıktıklarını ve şu anda çadırlara yerleşmeye çalıştıklarını ifade eden vatandaşlardan Cemile Şimşek, 6 ay boyunca burada konakladıklarını söyledi. Zor şartlar altında çocuklardan, evden, tarlalardan ayrı yaşadıklarını anlatan Şimşek, “Burada süt elde ederek peynirlerimizi yapıyoruz. Bunlarla geçiniyoruz. Elde ettiğimiz peynirleri ihtiyacımız olduğu kadarını evimize alıyoruz, fazla kalan kısmı da hem mandıraya veriyoruz hem de isteyene satıyoruz. Her sene 67 ay evimizden uzak kalıyoruz. Hep çadırın altında geçiriyoruz yaşamımızı. Sonbaharda Diyarbakır tarafına gidiyoruz. Orada da çadır kuruyoruz. Şimdi huzur var, güven var, her yere gidip gelebiliyoruz. Çok şükür rahatız” dedi.
Hayvancılıkla geçinen vatandaşlardan Yavuz Sayılgan ise Diyarbakır’ın Lice ilçesinden Muş’un Kozma Dağı bölgesine geldiğini belirterek, “Geçimimiz hayvancılıktır. 67 ay sonra tekrar Diyarbakır ve Batman çevresine gidiyoruz. Hayvanları serin yaylalara çıkarmamızın amacı hastalanmamaları ve sağımları içindir. Yaz kış demeden hayvanlarla uğraşıyoruz. Dededen, babadan kalma işimiz bu. Başka gelirimiz yok. Huzurlu bir şekilde yaylalara çıkıyoruz” diye konuştu.

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