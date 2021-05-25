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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta “Her Şey Bir Umutla Başlar-2” projesi

İHA

Muş’ta “Her Şey Bir Umutla Başlar-2” projesi

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde hazırlanan “Her Şey Bir Umutla Başlar2” projesi kapsamında resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde dereceye giren öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Muş Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programının 2019 yılından bu yana uygulanmakta olduğunu söyledi. Programın her ne kadar 2020 yılı içerisinde pandemi nedeniyle uygulanmamış olsa da içeriğine bakıldığı zaman sadece kurslardan, hediye dağıtımlarından ibaret olmayan, içerisinde çok değişik sosyal aktivitelerin de bulunduğu çok güzel programların icra edildiğini belirten Demirel, “İnşallah önümüzdeki sene pandemiyi gündemimizden çıkartmış bir şekilde yine bu programı daha da zenginleştirmiş şekilde icra etme imkanı olacaktır. Projede emeği geçen İl Emniyet Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum. Katılım sağlayan gençlerimizi, çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ise 2019 yılından itibaren özellikle Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kurumlarla birlikte program kapsamında değişik projeler adı altında çalışma sürdürdüklerini kaydetti. 2019 yılında “Alparslan’ın Çocukları Geleceğe Umutla Bakıyor” projesi kapsamında Çanakkale ve Bursa gezisi düzenlediklerini hatırlatan Arıbaş, “Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğümüzce belirlenen 100 temel eserden oluşan kitapları okullarımıza dağıttık, gitar kursu düzenledik. 2020 yılında pandemi şartlarından dolayı herhangi bir etkinlik yapamadık. En son bu yıl yine aynı program adı altında ‘Her Şey Bir Umutla Başlar 2’ projesi kapsamında değişik etkinliklerimiz başladı. Yine 100 temel eserden oluşan bir kitabımızı beş okulumuza dağıttık. Bugün de ilkokullarda resim, ortaokullarda şiir ve liselerimizde kompozisyon yarışmasına giren 9 öğrencimize hediyelerini takdim etmek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Yine gitar kursumuz devam ediyor. Eğer Allah nasip eder pandemiyle ilgili bir sıkıntı olmazsa yüzme ve halı dokuma kursumuz olacak. Ben bu kapsamda projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Milli Eğitim Müdürlüğümüz personeli başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca ailelerimize böyle çocuklar yetiştirdikleri için, çocukların gelişimiyle ilgili katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de hayatları boyunca başarılar diliyorum” diye konuştu.
Proje kapsamında düzenlenen “Benim Polisim” konulu resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye ve sertifikaları Vali Yardımcısı Muhammet Fatih Demirel tarafından takdim edildi.
Programa İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmen, polis ve öğrenciler katıldı.

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