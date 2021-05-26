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Muş´ta, evlat nöbetindeki aile sayısı 5´e yükseldi

DHA

Muş´ta, evlat nöbetindeki aile sayısı 5´e yükseldi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ´ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlat nöbetindeki aile sayısı 5´e yükseldi. Türk bayraklarıyla HDP il binası önünde nöbeti sürdüren aileler, çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.
Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için çarşamba günleri HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 5´e yükseldi. Ailelerin HDP il binası önündeki bekleyişleri sürerken, sayıları ise her hafta artıyor. Türk bayraklarıyla HDP il binası önünde Özcan ve Teker ailesinin başlatarak sürdürdüğü evlat nöbetine, geçen hafta Yenilmez ailesi, bu hafta ise Kılıç ve Aktar ailesi katılım sağladı. Terör örgütü PKK ve HDP´ye lanet okuyan gözü yaşlı aileler, çocuklarına kavuşmak istediklerini söyledi. Ellerinden düşürmedikleri Türk bayraklarıyla HDP il binası önünde eylem yapan aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP, ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' ve 'Halkı Dolandıran Parti' yazılı pankart açtı.
2015 yılında Bitlis'te üniversitede okuyan kızı Sümeyye´nin PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılması nedeniyle geçen  hafta evlat nöbetine katılan Süheyla Yenilmez, çocuğu gelene kadar evlat nöbetini sürdüreceğini belirtti. 2015 yılında merkeze bağlı Güdümlü köyüne bağlı Kurtuluş mezrasında 16 yaşında çobanlık yaparken terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları Mehmet Emin Kılıç (22) için Atik ve Sabri Kılıç çifti de, bu hafta evlat nöbetine katıldı.
1999 yılında 15 yaşındayken Varto ilçesine bağlı Kayadelen köyü kırsalında pancar toplamaya giden ve burada terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kız kardeşi Yeter Aktar için evlat nöbetine katılan Abdulhakim Aktar da, kardeşini istediğini belirterek, parti önündeki eylemde yerini aldı.
Kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Mehmet Emin Kılıç´tan 2015 yılından bu yana bir haber alamadığını belirten anne Atik Kılıç, "HDP kandırdı, oğlumu alıp götürdü. Kim bilir şu anda ne yapıyorlar. Aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar, dağda nasıl yaşıyorlar? Bir haber alamadım ve çocuğumu geri istiyorum. Çocuğum gelmeden ben buradan gitmem" diye konuştu.
Kardeşi Yeter Aktar´ın öldüğünün kendilerine söylenmesine rağmen eyleme katılan kardeşini isteyen Abdulhakim Aktar ise, kardeşinin kaçırıldığında 15 yaşında olduğunu belirterek, eyleme katılımını kesintisiz sağlayacağını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-05-26 14:23:01

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