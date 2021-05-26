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Başkan Vekili İlidi: “2021 yılında 300 bin metrekare parke döşeyeceğiz”

İHA

Başkan Vekili İlidi: “2021 yılında 300 bin metrekare parke döşeyeceğiz”

– Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 2021 yılı yol yapım çalışmaları kapsamında şehir merkezinde yapımı süren parke taş döşeme çalışmalarını inceledi.
Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, belediye çalışanları ile ilçe merkezinde yapımı süren parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi. Bulanık ilçesinde 2020 yıllında 287 bin metrekare parke taşı döşendiğini belirten İlidi, “2021 yılında ise 300 bin metrekare parke döşeyeceğiz. Bulanık ilçesi kurulduğu günden beri ilk defa bu kadar güzel hizmetleri bizimle gördü. 30 gün önce startını verdiğimiz çarşı merkezinde parke taşı döşeme işini de bitirme noktasına getirdik. Bu yılın sonuna kadar ilçemizde birçok projemiz tamamlanmış olacak. Bulanık ilçesi daha yaşanılabilir ve sorunları çözülmüş bir şehir olacak. bazı mahallelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 30 personelimizle gecemizi gündüzümüze katarak Bulanık'a hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.
Devletin her zaman mağdur ailelere gereken desteği vereceğini de belirten Kaymakam İlidi, kapılarının herkese açık olduğunu dile getirdi. Kaymakam İlidi, “İlçede ikamet eden yaşlı insanlarımızı ziyaret ederek sıkıntılarını yakından dinledik. İhtiyaç sahibi ailelere gereken nakdi yardımın yapılması için talimat verdik. Mağdur ailelerin özellikle de bayanların yanında yer aldık, dertlerine ortak olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İlçemizde kapımız herkese açık, mağdur ailelerimizin yanında durmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza dokunmak, gönüllerinde yer alıp dualarında olmak bizlere yetiyor” diye konuştu.

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