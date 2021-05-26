Tarihi Murat Köprüsü'ne “Süper Ay” akını

Muş’ta vatandaşlar, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu için normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay"ı fotoğraflayabilmek için tarihi Murat Köprüsü'ne akın etti.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü “Süper Ay”, gökyüzündeki görsel şöleniyle görenleri kendine hayran bıraktı. Muş'ta bu anı fotoğraflamak ve kayda almak isteyen çok sayıda kişi, tarihi Murat Köprüsü'ne gelerek anın tadını yaşadı. Nehre yansıyan eşsiz “Süper Ay” manzarasını fotoğraflayan vatandaşlar, doyumsuz manzarayı izledi.

Ay tutulmasını fotoğraflayabilmek için tarihi Murat Köprüsü'ne geldiğini ifade eden Volkan Gödek, nehirde çok güzel bir manzara yaşandığını söyledi. Böyle bir fırsatın uzun yıllar ele geçmeyeceğini kaydeden Gödek, “Hava çok güzel ve Ay’ı görüntülemek istedik. Takribi 45 yılda olan bu olayı tekrar ölümsüzleştirmek istedik. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Güzel bir gün” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.