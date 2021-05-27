Bulanık Belediyesinden geri dönüşüm hamlesi

Muş'un Bulanık Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için çalışma başlattı.

Daha modern bir Bulanık hedefiyle ilçeye yeni projeler kazandıran Bulanık Belediyesi, “Gelecek Dönüşümde, Dönüşüm Bulanık" sloganı ile ilçenin her noktasında gezici araçlarla dükkanların önüne bırakılan kartonları toplayıp geri dönüşüme gönderiyor. Proje sayesinde hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

İlçenin gelecek yüzyılını şekillendirmek için çalışmalarını sürdüren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ilçede geri dönüşüm atağı başlattı. İlçenin dört bir yanına “Gelecek Dönüşümde, Dönüşüm Bulanık” sloganı ile kâğıt gibi atıkların toplanması için geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Başkan Vekili İlidi, “Bizim hedeflerimiz var. Bunların arasında en önemlilerinden bir tanesi ‘Temiz Bulanık’ hedefidir. Gelecek yüzyılımızı şekillendirirken doğayı ve çevreyi koruyan çalışmalara imza atmak zorundayız. Bunu bir firmayla anlaşarak ilçede bulunan kağıt kartonları toplayıp geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu anlayış ile çalışmalarımız ve gayretlerimiz sürüyor. Belediyemizin önü, okul ve işlek caddelerimize atılan kartonları araçlarla toplayıp geri dönüşüme gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile atıkları doğru şekilde ayrıştırarak çevremizi koruyacağız. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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