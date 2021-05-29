3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, 2 bloklu 6 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Apartman sakinlerini korkutan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Kültür Mahallesi´nde geldi. 2 blok şeklinde 6 daire bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alev ve duman nedeniyle apartman sakinleri panik yaşarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kültür Mahallesi'nde doğal gaz ve elektrik devreleri kesilirken, kısa sürede olay yerine gelen Muş Belediyesi itfaiye ekipleri, apartmanın çatı katındaki yangına müdahale etti. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı bölgede itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Apartman sakinlerinden Abdulmenav Sevinç, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, o esnada evde olmadıklarını ve herhangi bir can kaybının olmamasına sevindiklerini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2021-05-29 18:57:31



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