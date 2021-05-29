3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

DHA

3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, 2 bloklu 6 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Apartman sakinlerini korkutan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Kültür Mahallesi´nde geldi. 2 blok şeklinde 6 daire bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alev ve duman nedeniyle apartman sakinleri panik yaşarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kültür Mahallesi'nde doğal gaz ve elektrik devreleri kesilirken, kısa sürede olay yerine gelen Muş Belediyesi itfaiye ekipleri, apartmanın çatı katındaki yangına müdahale etti. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı bölgede itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.
Apartman sakinlerinden Abdulmenav Sevinç, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, o esnada evde olmadıklarını ve herhangi bir can kaybının olmamasına sevindiklerini söyledi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-05-29 18:57:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Muş'ta 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Muş'ta cinayet: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Muş'ta cinayet: 2 tutuklama
Bulanık'ta cami temeli atıldı
YEREL HABERLER Bulanık'ta cami temeli atıldı
Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Malazgirt’te okul yenileme çalışması
YEREL HABERLER Malazgirt’te okul yenileme çalışması
Hamurpet Gölleri doğasıyla mest ediyor
YEREL HABERLER Hamurpet Gölleri doğasıyla mest ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti Bulanık’ta
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti Bulanık’ta
Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti yatırım için Varto’da
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti yatırım için ...
Bulanık Belediyesinden geri dönüşüm hamlesi
YEREL HABERLER Bulanık Belediyesinden geri dönüşüm hamlesi
Malazgirtli kadınlara uyuşturucu konulu seminer
YEREL HABERLER Malazgirtli kadınlara uyuşturucu konulu seminer