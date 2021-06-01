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Malazgirt’te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi

İHA

Malazgirt’te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi

Ülke genelinde olduğu gibi Muş’un Malazgirt ilçesinde de yeni kararların ardından ilçede çok sayıda bulunan çay ocağı da kapılarını sabahın erken saatlerinde açarak ilk çayları demlenip servise başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık dört saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Covid19 pandemisi ile mücadelede 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Orta risk grubunda bulunan ilçede 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bulunan çay ocakları da sabahın erken saatlerinde taburelerini kurdu müşterilerini heyecanla beklemeye başladı
Birçok iş yeri gibi müşterilerini ağırlayan çay ocaklarında ilk temizlikler yapıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek konulan taburelerde vatandaşlar işlerine başlamadan önce çaylarını içip sohbet ettiler.
Dün akşam saatlerinde alınan kararları yakından takip ettiklerini belirten çay ocağı işletmecisi Ramazan Yıldırım, “Dün bir karar aldılar, çok güzel oldu. Bizler de haberi aldıktan sonra sabah gelip dükkânımız açtık temizlik yaptık. Masa ve sandalyelerimizi kurduk. Alınan kararlara göre mesafeli olacağız. Böyle daha güzel oldu, inşallah böyle devam eder. Cumhurbaşkanımıza bu süreci başlattığı için çok teşekkür ediyoruz. Milletimize inşallah hayırlı olur. İnşallah, hastalık da biter ve bundan kurtuluruz" dedi.

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