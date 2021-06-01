Muş’ta yüz yüze eğitim başladı Öğrenciler okulla buluşmanın sevincinin yaşıyor

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında “kademeli normalleşme” sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı.

Merkeze bağlı Kepenek Köyü İlköğretim Okuluna gelen öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında tek tek sıraya geçerek uzun bir sürecin ardından ilk kez hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşayan öğrenciler, teker teker içeri alınarak ders görmeye başladı.



“Çocuklarımız öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorlar”

Yüz yüze eğitimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 20202021 eğitimöğretim yılının son yüz yüze eğitim dönemine girdiklerini söyledi. İkinci yuva diye nitelendirilen okulların tekrar cıvıl cıvıl çocuk buluşmasının mutluluğunu ve sevincini hep birlikte yaşadıklarını ifade eden Kıvanç, “Onların seslerini dersliklerimizde ve salonlarımızda tekrar duymamız, onlarla birlikte bahçede oyunlar oynamamız bizleri son derece mutlu edecektir. Çocuklarımız öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bunu onların gözlerinde de hissedebiliyoruz. Öğretmenlerimiz de çocuklarına, öğrencilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bir yılın hasadını inşallah bu Haziran ayı içerisinde alırız. Çocuklarımızın eğitimöğretim süreci uzaktan eğitim sistemiyle zaten devam ediyordu. Biz çocuklarımızın eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürüyorduk. Çocuklarımızın eksik kalan kazanımlarını tamamlamaya çalışacağız. İnşallah toparlarız ve eğitimöğretim yılını son derece verimli bir şekilde kapatırız. Okullarımızdaki maske ve temizlik malzemelerinin alımları için bakanlığımız son derece duyarlı davranmaktadır. Başta sayın bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz ve tüm bakanlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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