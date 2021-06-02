Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi

İHA

Muş Emniyet Müdürlüğünden çocuklar için trafik kuralları klibi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından “Büyüklere Trafik Kurallarına Uymayı Siz Öğreteceksiniz” sloganıyla çocukların yer aldığı trafik kuralları konulu bir klip hazırlandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte: çocuklar trafik kurallarını adım adım anlattı. Akan trafikte yolun karşısına geçmek için izlenmesi gereken adımları uygulamalı olarak anlatan çocuklar; trafik ışıkları, yaya geçitleri ile alt ve üst geçitlerin nasıl kullanılması gerektiğine dikkat çektiler. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde çevredeki yetişkinler ya da polisten yardım istenilmesi gerektiğine yer verilen klibin tamamında şu kurallar anlatıldı:
“Çocuklar, akan trafiğe her zaman dikkat etmeliyiz. Yaya olarak her zaman kaldırımda yürümeliyiz. Eğer karşıdan karşıya geçmek istiyorsanız yaya geçitlerini, üst ve alt geçitleri veya trafik ışıklarının olduğu yerleri tercih etmeliyiz. Eğer bunlar yoksa yolu kontrol ederek karşıdan karşıya geçmeliyiz. Şimdi hadi birlikte karşıya geçelim. Bakın trafik ışıkları var. Yayalar için kırmızı adam yanarsa dur. Yeşil adam yanarsa karşıdan karşıya geç demektir. Sizin için yeşil ışık yansa da yolu kontrol etmelisiniz. Yolu geçmeden önce solumuza, sonra sağımıza, sonra ise tekrar solumuza bakmalıyız. Eğer hiç araç yoksa ya da bütün araçlar duruyorsa karşıdan karşıya geçebiliriz. Trafiğin yoğun olduğu yerlerde karşıdan karşıya geçebilmek için etrafımızda bulunan yetişkin ya da polisten yardım istemeliyiz. Asla yola bakmadan ve koşarak yolun karşısına geçmeyiniz. Unutmayın trafik kurallarına uymayı büyüklere biz öğreteceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varto’da yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Varto’da yılsonu sergisi
BİK Diyarbakır Şube Müdürü Başeğmez’den Kaymakam Avcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER BİK Diyarbakır Şube Müdürü Başeğmez’den Kaymakam ...
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor Oğlu dağa kaçırılan ve Selahattin Demirtaş’ın annesine seslenen baba Şemsettin Özcan: “Sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK’daki çocuğunu istemiyorsun"
YEREL HABERLER Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor Oğlu dağa ...
VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü bakım onarım çalışmalarını ...
BİK Şube Müdürü Başeğmez’den yerel basına ziyaret
YEREL HABERLER BİK Şube Müdürü Başeğmez’den yerel basına ziyaret
Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı oluyor
YEREL HABERLER Kadın elinde şekillenen tandırlar geçim kaynağı ...
Muş’ta yüz yüze eğitim başladı Öğrenciler okulla buluşmanın sevincinin yaşıyor
YEREL HABERLER Muş’ta yüz yüze eğitim başladı Öğrenciler okulla ...
Malazgirt’te normalleşme süreciyle çaylar yeniden demlendi
YEREL HABERLER Malazgirt’te normalleşme süreciyle çaylar yeniden ...
Muş'un 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak
YEREL HABERLER Muş'un 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı ...
2021’de 150 bin ton tütün elde edilmesi bekleniyor Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Şeyhmus Solgun: “26 il, 113 ilçe ve 2 bin 301 köy ile mahallede tütün ekimi gerçekleştirildi”
YEREL HABERLER 2021’de 150 bin ton tütün elde edilmesi ...
Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu
YEREL HABERLER Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu