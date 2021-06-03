Muş'ta Meryem Ana ile Artemis figürlü heykel ele geçirildi

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Muş'ta jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Meryem Ana ile Artemis figürlü heykel ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 10 Mayıs 2021 günü tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen Meryem Ana figürlü heykel ile Artemis figürlü heykeli ele geçirildiği belirtildi.

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