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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıbrıs gazisine madalya

İHA

Kıbrıs gazisine madalya

Muş’un Varto ilçesinde ikamet eden ve 1972 yılından Kıbrıs Barış Harekatına katılarak gazi olan Mehmet Ali Çelik’e madalyası verildi.
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fevzi Tepe, Köprücük köyünde ikamet eden 5 çocuk babası Mehmet Ali Çelik’i evinde ziyaret etti. Kaymakam Avcı, Kıbrıs gazi Mehmet Ali Çelik’e Türk bayrağı ile madalyasını takdim etti.
Daha sonra bir açıklama yapan Kaymakam Avcı, 50 yıl önce Kıbrıs’ta zülüm gören insanlara Türkiye Cumhuriyeti Devletinin el uzattığını hatırlatarak, “Oradaki insanlar huzur içinde yaşıyorlarsa, bugün Türkiye’deki Köprücük köyünde gazi olan Mehmet Ali Çelik amca gibilerinin sayesinde oldu. Devletimiz, gazimize milli mücadele madalyasını vermeyi uygun buldu. Bugün onun madalyasını takdim etmek için Köprücük köyüne geldik. Yeniden kendisine bundan 50 yıl önceki hizmetleri için çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle günleri bize yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Libya’da, Suriye’de farklı yerlerdeki insanların çekmiş olduğu zulme karşı yine dik duruşunu gösteriyor. Elinden gelen tüm desteği yapıyor” dedi.
İki yıldan fazla askerlik yaptığını ifade eden Mehmet Ali Çelik ise "Yapmış olduğum askerlik hizmetinde Kıbrıs gazisi olmam nedeni ile kaymakamımız bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Türk bayrağı ve madalyamı verdi. Kendisine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Evlendikten sonra eşinin askere gittiğini dile getiren gazi eşi Bedriye Çelik de, “Madalya aldığı için eşimle gurur duyuyorum. Her zaman bu yolda varız. Eşim ilk çıkarma harekâtına katıldığı zaman bir kız çocuğumuz vardı. Eşim askere gitti. Yaklaşık 2 yıldan fazla birbirimizi görmedik” diye konuştu.

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