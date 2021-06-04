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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta yılsonu sergisi

İHA

Bulanık'ta yılsonu sergisi

Muş’un Bulanık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu kurslara devam eden kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru eserler sergilendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen yılsonu sergisinin açılışına Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, kamu kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışında bir konuşma yapan Müdür Metin Bostancı, 20202021 eğitim öğretim yılında 55 kurs açtıklarını belirterek, kursiyerlerin el becerilerini geliştirme ve toplumda üretken hale gelmesi için ellerinde gelen tüm gayreti gösterdiklerini kaydetti. Bostancı, "Merkezimizce gönüllülük esasına dayanarak açmış olduğumuz sosyal ve kültürel kurslarla toplumun kültür seviyesini yükseltmek, bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. 2020 2021 eğitim öğretim yılı içerisinde 55 kurs açarak çalışmamıza devam ettik. Bu yıl da sergimizi açıyoruz” dedi.
Serginin açılış kurdelesini kesen Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi de, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün her yaştaki insanların beklentileri doğrultusunda mesleki ve kültürel amaçlı kurslar düzenlendiğini belirterek, “20202021 eğitim öğretim yılında düzenlenen kurslarda emeği geçen tüm eğitimcileri ve kursiyerleri kutluyorum. Ayrıca el emeği göz nuru ürünlerini satmak isteyen kursiyerlerimize de destek vermeye hazırız. Korona virüs sürecinde halk eğitim kurslarımız zaman zaman kapandı ve zaman zaman açıldı. Ama buna rağmen tüm eğiticilerimiz ve kursiyerlerimiz durmamışlar çalışmalar. Yeri geldiği zaman kurslarda yeri geldiği zaman evlerde çalışmışlar. Bugün bunun heyecanını yaşıyoruz. Çok güzel bir yılsonu sergisi oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından üç gün açık kalacak serginin açılışı yapıldı.

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