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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta tırpancıların zorlu ot biçme mesaisi başladı

İHA

Muş’ta tırpancıların zorlu ot biçme mesaisi başladı

Muş'ta geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, ot biçme döneminin başlamasıyla iş makinesi ve tarım aletlerinin giremediği bölgeleri tırpanla biçmeye başladı.
Merkeze bağlı Yelalan köyünde ot biçen tırpancılar, sabah erken saatlerde tarlalara girerek sıcak havaya rağmen akşam saatine kadar tırpan çekiyor. Kışa hazırlık yapan çiftçiler, şimdiden kolları sıvadı. İmece usulüyle ot biçimi yapan köylüler, zorlu koşullara rağmen işlerini severek yapıyorlar.

“Tırpanla ot biçme, dede ve baba mesleğimizdir”
Yelalan Köyü Muhtarı Suphi Yaşlı, kavurucu sıcağa rağmen traktörlerin giremediği engebeli yerlerde komşularıyla birlikte ot biçtiklerini söyledi. Otu biçmek zorunda olduklarını ifade eden Yaşlı, “Yoksa otlar kurur ve kullanılamaz duruma gelir. Traktörün girmediği bahçelerde de mecburen otu tırpanlarla biçiyoruz. Tırpanla ot biçme, dede ve baba mesleğimizdir. Çok zor ve yorucu bir meslek ama bir o kadarda zevkli. Her ne kadar bu işin zorluğu varsa da birçok faydası da var. Çünkü tamamen insan gücü ile gerçekleştiriliyor. Tırpan biçen insanın bütün kasları çalışıyor. Sabah saat 07.00’de başlıyoruz akşam 19.00’a kadar çalışıyoruz. Özellikle traktörlerin girmediği kırsal alanları biz biçiyoruz. Bizim 5 kişinin bir günde yaptığı işi traktör 2 saatte bitiriyor” dedi.
Tırpan işçilerinden Ali Karatepe ise bu yıl ot biçme mevsimine başladıkları belirterek, “Köylüler olarak imece usulü ile günde bir kişinin tarlasını biçiyoruz. Bugün muhtarın tarlasını biçtik ve yarın başka bir vatandaşın tarlasını biçeceğiz. Günler uzun ve sıcak. Biraz dinlendikten sonra tekrar çalışıyoruz” diye konuştu.

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