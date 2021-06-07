Ovadaki besiciler yaylalara çıkmaya başladı

Muş'ta yerleşik olarak besicilik yapan vatandaşlar, ovada havaların ısınmasıyla birlikte süt ve süt ürünleri elde etmek için küçük ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkmaya başladı.

Merkeze bağlı Sürügüden, Yücetepe, Yukarısızma ve Sarıdal köylerinde besicilik yapan çiftçiler, 2 ay kalacakları yaylalara gitmek üzere yola çıktı. Köyden traktörlere yükledikleri erzak ve yaşam malzemeleriyle yayla yolunu tutan besiciler, koyunları da sürü halinde yürüterek yaylaya çıkarıyor. Yüksek rakımlı yaylalara çıkan besiciler, burada süt, peynir, tereyağı ve süt ürünleri üreterek geçimlerini sağlıyorlar.

Besicilerden Ahmet Şancı, köylüler olarak yaklaşık 9 bin küçükbaş ve 350 büyükbaş hayvanla köyden 7 kilometre uzaklıktaki yaylaya çıktıklarını söyledi. Yaylada kalacakları sürede ihtiyaç duyulan erzak ve diğer malzemeleri traktörlerle yaylaya ulaştırdıklarını ifade eden Şancı, “Onlarca traktör ve binlerce hayvanımızla yaylaya çıkıyoruz. Zorlu yolculuğumuz başladı. Hayvanlarımız daha sonra getirilecek. Köyümüzde şu anda ekin zamanı olduğu için hayvanları yaylaya çıkarmak zorundayız. Burada günde iki defa sağım yapılacak, hayvanlardan elde edilecek sütlerle peynir, tereyağı, yoğurt üretilecek. Şu an yeni geldik ve yerleşmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 2 ay kaldıktan sonra tekrar köyümüze dönüş yapacağız” dedi.

Yaylayı daha serin olması nedeniyle tercih ettiklerini anlatan besicilerden Sırrı Şancı da, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını ifade etti. Hayvanların sıcak havada telef olmaması için yaylaya çıktıklarını belirten Şancı, “Hayvanlarımız için barınak yapıyoruz. Burada yaklaşık 2 ay kalıp kışlık erzakımız olan peynir, tereyağlarını temin edeceğiz. Bu nedenle hayvanlara iyi bakmamız lazım. Köyde hayvancılık yapan herkes geliyor” diye konuştu.

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