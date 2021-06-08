Mevsimlik işçiler ekmeklerini taştan çıkarıyor

Muş’un Bulanık ilçesinin Uzgörür beldesinde mevsimlik işçi olarak çalışan vatandaşlar, volkanik bölgelerden ilkel yollarla çıkardıkları taşları satarak kendi geçimlerini sağlıyor.

Uzgörür beldesinde günün büyük bir bölümünü güneşin altında balyoz ve kazma sallayarak geçiren işçiler, ekmeklerini taştan çıkarıyor. Kırsal bölgelerde oluşan volkanik kalıntıları kazma, murç, kürek ve balyoz yardımıyla çıkaran işçiler, elde ettikleri taşın çiftini 25 liradan satıyor. İşçilerin bin bir zorlukla çıkardıkları “Kevke” adı verilen taşlar, birçok yapı inşasında kullanılıyor.



“Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz”

20 yıldır taş çıkarma işinde çalıştığını ifade eden işçilerden Nusrettin Gündüz, 3 arkadaş sabah 08.00’de iş başı yapıp akşama kadar çalıştıklarını söyledi. Günde 50 taş çıkardıklarını ifade eden Gündüz, “Taşları murç ve balyoz yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıyoruz. Zor bir iş. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Taşları genellikle ev yapımı ve mantolamada kullanıyorlar. 3 renk taş bulunuyor. Bunlar beyaz, kırmızı ve siyah. Bu taşların özelliği yaz mevsiminde serin, kış mevsiminde ise sıcak tutuyor. Tasarruf sağlıyor” dedi.



“Taşın çiftini 25 liraya satıyoruz”

Çalışma döneminin 5. ayda başlayıp 10. ayda son bulduğunu anlatan işçilerden Mesut Yılmaz da, “Taşın çiftini 25 liraya satıyoruz. Taşları genellikle balyoz, kazma, kürek yardımıyla zor bir şekilde çıkarıyoruz. Ekmeğimizi sabah akşam taştan çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bu meslek 300400 yıldır beldemizde devam etmektedir”

Beldenin dört bir tarafında Kevke taşı çeşitlerinin olduğunu kaydeden doğal taş işleme atölyesi işletmecisi Özcan Gündoğdu ise “Bu taşlarla ev, cami, minare, mezar, duvar, şömine yapılmaktadır. Taşların renkleri 3 çeşitten oluşuyor. Bazı yerlerde alafranga renklerde çıkabiliyor. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Taşların tarihi net olarak bilinmiyor. Bu meslek 300400 yıldır beldemizde devam etmektedir. Daha önce ilkel yollarla taşlara şekil veriliyordu ama son 10 yıldır makine kullanılıyor. İşçiler çıkardıkları taşları bize getiriyor, biz de işleyip sipariş üzerine Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Bu taşların tasarruf olayı yüzde 50 fark ediyor. Mantolama ve izolasyon görevi görüyor. Yılda bin ile 2 bin metrekare arasında taş işliyoruz. Halen beldedeki evlerin çoğunluğu bu taşlarla yapılıyor” diye konuştu.

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