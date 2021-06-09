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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç çiftçilerin kuraklık sorununu anlattı

İHA

Başkan Kılıç çiftçilerin kuraklık sorununu anlattı

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Muş ve ilçelerindeki çiftçilerin kuraklık sorunlarını telekonferans toplantısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a aktardı.
28 ilin ziraat odaları koordinasyon kurulu başkanlarının katıldığı telekonferans toplantısına Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da katıldı. İlçedeki çiftçilerin sorunlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a aktaran Başkan Kılıç, "Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'a Muş ve Malazgirt ovalarında bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı Muş çiftçisinin yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdik. Bu kuraklık ile ilgili yaptığımız ikinci toplantı. Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde kuraklık yaşayan bölgelere destek vereceğini belirtmiş, biz çiftçilere müjdeyi vermişti. Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimiz için öncelikle hasar tespit çalışmaları yapacağız. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri personeli ile koordineli bir şekilde en kısa zamanda hasar tespitlerine başlayacağız. Kuraklıktan etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerini ileten Genel Başkanımız Bayraktar’a Muşlu çiftçiler adına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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