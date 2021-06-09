Özhaseki: “Yıllardır bu ülkenin mücadele verdiği terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar da var” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Muş’ta

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Dışarıdaki güçleri de, şer güçleri de herkes biliyor ama içimizde ne yazık ki o şer güçlerinin temsilciliğini yapanlar var. Bunlara karşı uyanık olacağız. Yıllardır bu ülkenin mücadele verdiği terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar da var” dedi.

Muş Sultan Alparslan Havalimanında AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emiş Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığına geçerek, partilileriyle bir araya geldi. Parti binasında konuşan Özhaseki, amaçlarının hizmet olduğunu söyledi. Kendi misyonlarına sahip olan arkadaşlarının 1994’de iş başına geldiğini ifade eden Özhaseki, “İstanbul’da Cumhurbaşkanımız, Kayseri’de ben, birçok ilde de arkadaşlarımız geldiğimiz o günkü süreçte hep çıktık şunu söyledik. Biz hizmet edeceğiz. Asla kamplaşmanın bir parçası olmayacağız. Hizmet ettiğimiz insanlar Alevi’ydi, Sünni’ydi Türk’tü, Kürt’tü asla demeyeceğiz. Çünkü bunlar bizim takdirimizde olan şeyler değil, Allah’ın takdirinden olan şeylerdir. Allah’ın takdir ettiği bir işten dolayı da kimse gurur sahibi olamaz. Böyle olunca biz insanlara hizmetkar olacağız, mazeret üretmeyeceğiz dedik, elimizde ne varsa en iyisini yapmaya çalışacağız. Emin olun böyle işe başladık” dedi.

1994 öncesinde ideolojik kamplaşmış bir belediye anlayışı olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Genellikle soldan gelenler kafalarındaki sapkın düzene gidebilmek için Rusya, Çin ve Arnavutluk gibi bir ülke olabilmesi için bu ülkenin ellerindeki imkanları kullanırlar. Sınıf mücadelesi diyerek anarşiyi hortlatırlar. Kendi şehrimde bile birkaç kurtarılmış mahalle vardı. Üstelik sadece o anarşistlerin değil mafyanın da işgali vardı. Bir tarafta sol bir tarafta sağ mafya vardı. Bunları hep yaşadık” ifadelerini kullandı.



“Tarihe kayıt düşmüş, kitaplara geçmişkonu olmuş hırsızlıklara bakın hepsinin altında CHP vardır”

Belediyecilik tarihine iz vuran hırsızlıkların çoğunun altında CHP olduğunu kaydeden Özhaseki, “Tescilli, iftiraları söylemiyorum. İftiralar havada uçuşuyordu. Onlarla ilgimiz yok. Ama tarihe kayıt düşmüş, kitaplara geçmiş, konu olmuş hırsızlıklara bakın hepsinin altında CHP vardır. Böyle bir dönemde biz iş başına geldik. Şehirlerimizde hizmet ettik, elimizden geleni yaptık. Millet sevdi ve destekledi. İkinci seçim geldiğinde yine millet bize oy verdi” dedi.



“Belediyeler zor ve imtihan yerleri”

Belediyelerde elde bir avuç bütçe olduğunu işaret eden Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Bunu sımsıkı tutacaksınız. Namusunuzdan aziz bileceksiniz. Beytülmalden eski bir hırka aşıran savaşta ölse şehit olmaz. Cennet kokusu hissedemez buyuruyor Efendimiz. Biz inançlı insanlarız. Buna yürekten iman ettik. O yüzden de o bütçeyi sımsıkı tuttuk, canımızdan, malımızdan aziz bildik, hizmet ettik. Millette bunu sevdi. 4 yerel seçime girdik. Hepsinin galibi biziz. En çok oyu da son seçimlerde aldık. Bizden başka hizmet edecek kimsede yok” diye konuştu.



“Pandemide imtihanı geçen ülkelerin başında Türkiye var”

Pandemi dönemi yaşandığını ve 1,5 yıldır pandemi ile yatıp uyanıldığını aktaran Özhaseki, “Bu hastalığın neye mal olduğunu anladık. Gece gündüz onunla yatıp kalkıyoruz. Bu biraz kapanmayı seyahat özgürlüğünü engelledi. Bazı sektörlerde tabi ki daralmayı getirdi. Burada en önemli şey sizin hastane altyapınızın hazır olmasıydı. İnsanlarınızın sokakta kalmaması ve bu hastalıktan dolayı ölmemesiydi. Bu imtihanı geçen ülkelerin başında Türkiye var. Her hafta Cumhurbaşkanımız bir iki açılış yaptı. Sadece sağlık tesisi değil, 1,5 yıl içinde yüzlerce tesis açıldı. Köprüler, alt geçitler, tüneller, fabrikalar, harp sanayimizde gelişmeler oldu. Hepsini izliyorsunuz” ifadelerini kullandı.



“Amerika ve Avrupa birliği gibi ülkelerin terör devleti kurma fikrini onların başlarına geçirdik”

1,5 yılda Amerika ve Avrupa Birliği gibi ülkelerin, ülkemizin özellikle güney bölgesinde oluşturmak istedikleri terör devleti kurma ve başımıza bela etme fikrini onların yeni harita çizme işlerini başlarına geçirdiklerini vurgulayan Özhaseki, “Oraya oyun kurucu olarak gittik. Elimizi masaya vurduk ve istediğimizi yapıyoruz. Bu dönemde Ermenilerin Azerbaycan’da işgal ettikleri Türk İslam topraklarını ellerinden aldık ve çok şükür orada da bayrağımız dalgalanıyor. Ezanımız okunuyor” diye konuştu.



“Gemilerimiz hür bir şekilde geziyor”

Akdeniz’de birçok oyun oynandığını ve oranında çok şükür kendilerinin istediği gibi şekillendiğini anlatan Özhaseki, “Gemilerimiz hür bir şekilde geziyor. Karadeniz’de buluşlar yaptık. Geçen yıl bütün ülkeler gibi bunların içinde İspanya, İtalya gibi ülkeler küçülürken biz 1.7 büyüdük. Son çeyrekte de yüzde 7 gibi büyümeye imza attık. Elbette dezavantajlı gruplar vardı. Özellikle hizmet sektörü. Seyyah durunca otellerdeki işlerde duruyor. Lokanta, pastane, kahvehanelerdeki işlerde bir sıkıntı oluyor. Onlarında sıkıntılarını giderebilmek adına yardımlar yaptık. Allah’ın izniyle bugünlerde geride kalacak” şeklinde konuştu.



“Yıllardır bu ülkenin mücadele verdiği terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar var”

Dışarıdaki güçleri de, şer güçlerini de herkesin bildiğini işaret eden Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İçimizde ne yazık ki o şer güçlerinin temsilciliğini yapanlar var. Bunlara karşı uyanık olacağız. Yıllardır bu ülkenin mücadele verdiği terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar var. Amerika’nın emriyle burada onların sözcülüğünü yapanlar var. Burada Türkiye’nin iyiliğini istemeyenler var. Onlara karşı da uyanık olacağız. Biz çalışacağız gayret edeceğiz. Allah’ta bereketini ihsan edecek. İnşallah güzel günler bizim olacak.”

Özhaseki, parti binasındaki konuşmasının ardından Muş Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali İlker Gündüzöz tarafından karşılanan Özhaseki, şeref defterini imzaladıktan sonra bir süre makamda bulundu. Ardından Muş Belediyesine geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, daha sonra Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezine geçerek Belediye Başkanı Feyat Asya’nın 20142021 proje sunumuna katıldı.

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