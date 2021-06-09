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AK Parti'li Özhaseki: Kitaplara konu olmuş hırsızlıkların altında CHP vardır

DHA

AK Parti'li Özhaseki: Kitaplara konu olmuş hırsızlıkların altında CHP vardır


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "İftiralar hava da uçuşuyor. Onlarla ilgimiz yok bizim. Ama tarihe kayıt düşmüş, kitaplara geçmiş, konu olmuş hırsızlıklara bakın, hepsinin altında CHP vardır" dedi. 
Bir dizi program için Muş´a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkan Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, hizmet aşkıyla işlerini sürdürdüklerinin belirterek, belediyecilik tarihine iz vuran hırsızlıklara bakıldığında çoğunun altında CHP´nin var olduğunu söyledi. Özhaseki, "Tescilli, iftiraları söylemiyorum. İftiralar hava da uçuşuyor. Onlarla ilgimiz yok bizim. Ama tarihe kayıt düşmüş, kitaplara geçmiş, konu olmuş hırsızlıklara bakın, hepsinin altında CHP vardır. Böyle bir dönemde bizler iş başına geldik. Şehirlerimize hizmetler etik. Elimizden geleni yaptık. Millet sevdi ve destekledi. İkinci bir seçim geldiğinde, yine bizlere oy verdi millet" diye konuştu.
KORONAVİRÜSLE ÖRNEK MÜCADELE
Türkiye´nin koronavirüsle örnek bir mücadele verdiğini kaydeden Özhaseki, kendi hastalığı döneminden de bahsederek şunları söyledi:
"Hastane kapıları milletine sonuna kadar açık olan, vatandaşından bir kuruş dahil almadan herkesi tedavi eden, binlerce doktor ve sağlıkçı ordusuyla milletin hizmetkarı olan bir ülke vardı, o da Türkiye´ydi. Ben hastalandığımda gittim şehir hastanesinde kaldım. Başka hastanelere de asla gitmedim. Haliyle hastalık döneminde konu komşuları gezdim. Herkes kovid geçiriyordu. Çünkü 1500 kovid hastası ile hastanede yatıyoruz. Emin olun normalde orada kalamayacak insanlar, bütçesi yetmeyecek insanlar hepsi oradalar. Doktorlar hizmetinde, gece-gündüz onların emrinde koşuyorlar ve onlarında dilinden durmadan dua eksik olmuyor. Böyle bir başarılı dönem atlattık."
Şer güçlerin temsilciğini yapanlara karşı da partilileri uyaran Özhaseki, "Bunlara karşı da uyanık olacağız. Yıllardır bu ülkenin mücadele verdiği terör örgütlerinin sözcülüğünü yapanlar var. Amerika´nın emriyle burada onların sözcülüğünü yapanlar var. Burada Türkiye´nin iyiliğini istemeyenler var. Onlara karşı da uyanık olacağız" dedi. 
DHA-Politika Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-06-09 17:26:44

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