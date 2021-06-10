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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muşlu çiftçilerin çekirge endişesi

İHA

Muşlu çiftçilerin çekirge endişesi

Muş’un yüksek kesimlerinde sürüler halinde görülen çekirgeler ovadaki çiftçiyi endişelendirirken, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, “Çalışma ve gözlemlerimiz devam edecek. Herhangi bir tehlike yok. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Çekirge gördüklerinde bize haber versinler” dedi.
Muş’un Üçevler bölgesi ve Çavuştepe mevkiinde görülen çekirgeler, çiftçiyi endişelendiriyor. Ziyaret Köyü Muhtarı Hüseyin Sevinç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün kendilerine verdiği eğitim sonucu çekirge yuvalarına müdahale yaptıklarını söyledi. Sevinç, “Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gereken müdahaleyi yaptı. Çekirge yuvalarının çoğunu imha ettik, yalnız tehlike henüz devam etmektedir. Biz onun için rahat değiliz. Bu konuda çalı çekirgesi dediğimiz çekirgeler baya zararlı bir tür. Bu konuda devletimizden biraz daha fazla destek istiyoruz” dedi.

“Herhangi bir çekirge zararına rastlamadık”
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ise Muş Ovası’nın Türkiye’nin 3. büyük tek parçalı ovası olduğunu belirterek, “Büyük çapta tarımsal ekilişler yapılmaktadır. Şu anda bulunduğumuz sahada Muş Ovası’nda yıllar itibariyle gözlemlerimize göre en çok çekirge beklediğimiz bölgedir. Şu anda teknik elemanlarımızla yaptığımız incelemede herhangi bir çekirge zararına rastlamadık” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 10 bin dekar alanda çekirge mücadelesi yaptık”
Nisan ayından beri 50 makine ve 50 ekiple sahada çekirgeyle mücadele çalışması yaptıklarını kaydeden Aydın, “Gelen her ihbarı değerlendiriyoruz. Özellikle çekirge yuvaları başta olmak üzere sistematik bir şekilde çekirgeleri yok etmek üzere ilaçlama yapıyoruz. Bakanlığımızdan temin ettiğimiz ilaçla ve yine bakanlığımızın imkanlarıyla aldığımız 50 makineyle bugüne kadar yaklaşık 10 bin dekar alanda çekirge mücadelesi yaptık. Çalışma ve gözlemlerimiz devam edecek. Herhangi bir tehlike yok. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Çekirge gördüklerinde bize haber versinler” diye konuştu.
Yüksek bölgelerdeki çalı çekirgelerinin kesinlikle ovaya inmediğini vurgulayan Aydın, “Onlar doğal ormanlık alanda, sarp yerlerde yaşıyorlar. Onların yaşam alanları oralardır. Onların Muş Ovası’yla bir alakaları yoktur, ama orada da biz mücadele ediyoruz. Yine çekirgeler ormanlık alanlarımıza zarar vermesin diye çalışmalar yapıyoruz ve gördüğümüz tüm yuvaları imha ettik. Herhangi bir tehlike yoktur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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