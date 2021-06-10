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Özhaseki: “2002’de iktidar olunca şehirlerimiz büyük projelere kavuşmaya başladı”

İHA

Özhaseki: “2002’de iktidar olunca şehirlerimiz büyük projelere kavuşmaya başladı”

Muş’ta proje açılışları ve temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “2002’de iktidar olduk. İşte o zaman şehirlerimiz büyük projelere kavuştu ve şehirlerin eli yüzü açığa çıktı. Avrupa’yla yarışan şehirler olmaya başladı” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Muş’ta Muratpaşa Mahallesi Muştakbaba Bilgi Evi Sosyal Tesis Kompleksini ziyaret ederek, kurslardaki vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Muş Belediyesi’nin yapımı devam eden kent meydanındaki çalışmaları inceleyen Özhaseki, daha sonra Yeni İçme Suyu Depoları ve Halk Ekmek Fabrikası Açılışı ile Lale Vadisi Parkı İkinci Etap Temel Atma törenine katıldı.

“Bir vesayet rejimi vardı”
Özhaseki, yaptığı konuşmada özellikle sol belediyelerin son dönemlerde bütün işlerinin algı belediyeciliği olduğunu söyledi. Sol belediyelerin ufacık bir şey yaptığında 10 misli, 100 misli anlattıklarını işaret eden Özhaseki, “Hizmet falan hak getire. İstanbul Belediyesi 3040 bin tablet dağıtım diyor. Öğünmeyin dedim Antep'te bir ilçe belediyemiz 50 bin tane dağıttı. Dağıttığınızda iftihar ediyoruz ama yok. Karşımızda hizmet eden bir grup da yok. Hükümet etme noktasında her alanda başarılıyız. Ulaşımda, hastanecilik, sanayi kalkınmasında, ekonomide ve enerjide emin olun başarılıyız. Bu konuda hiçbir hükümet cumhuriyet tarihi boyunca yaptıklarımızla boy ölçüşemez. Bir vesayet rejimi vardı. Bütün Anadolu, Türkiye seçer Ankara’ya gönderir ama Ankara’da yılanlar, çıyanlar bekliyor. Başına nasıl çorap öreriz diye. Menderes, yüzde 50’lerle, 54’lerle ve 57’lerle, seçimle iş başına geldi. Menderes'ten bir müddet sonra kargaşa, suçlama, aşırı yalan, envai iftira, sonra mahkemeler ve idam sehpasına götürülüş. Bunu yapanlar o vesayetçi yapıydı. Ankara'da bu millete tuzak kuran yılanlar ve çıyanlardı. Arkasından gelen her iktidara yaptılar. Vatandaş kendine benzeyeni, kendi gibi yaşayanı, düşüneni ve oturup kalkanı seçiyor ama onların hoşuna gitmiyor. Cenabı Hakka şükürler olsun ki Allah bu millete gönderdiği Recep Tayyip Erdoğan bunların canına okudu, o vesayetçi yapıyı toprağın altına gömdü ve inşallah bir daha da çıkamayacak” dedi.

“Bu coğrafyanın fitne odakları da bitmek bilmiyor”
Üzerinde yaşanılan Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve binlerce yıldır yaşayan insanların topluca devlet kurduğu, huzur bulduğu yer olduğunu ifade eden Özhaseki, "İki bölge var. Biri Mezopotamya biri Anadolu coğrafyası. Cennet gibi bir vatana sahibiz. "Bu vatanın son dönemde en önemli özelliği de mazlumların sığınma coğrafyası olmasıdır. Bu coğrafya son dönemde mazlumların coğrafyasıdır. Burada bir, beraber, et ve tırnak gibi olmuşuz. Her birimiz değişik bir ırktan dünyaya gelmiş olabiliriz. Bu Allah'ın takdiridir. Bu coğrafyada Muhammed ümmeti olma, bayrağın gölgesinde ve vatanda beraber olma şerefi bize yeter. Çok şükür yükseliyoruz, düşmanlara da korku salmaya devam ediyoruz. Fakat bu coğrafyanın fitne odakları da bitmek bilmiyor. Fitne üretiyoruz. Düşünsenize 50 yıl önce Erzurum'dan molla çıkmış birisi FETÖ'cülük akımı, nurcuyum demiş, insanlar arkasına takılmış. Din konusunda hassasız ama gerçek yüzü tam manasıyla 15 Temmuz gecesi ortaya çıktı. Yıllarca insanları bu millete kurşun sıktıracak şekilde vahşileştirip, bu milletin kanını emmeye ve canını almaya azmettiler. Arkalarındaki o büyük süper güç belliydi. ABD. Şimdiki bulunduğu, yaslandığı, kulluk ve uşaklık ettiği ülke belliydi. Allah böyle bir tehlikeden hepimizi korudu. Hepimizin gayretiyle bu bela savuşturuldu” ifadelerini kullandı.

“Anarşi ve terör bitti”
"Şehirlerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz, mezralarımız ve meralarımız emniyetli. İnşallah anarşi ve terör bitti” diyen Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“O eli silahlı ve Amerika'nın emriyle iş yapan ve aramıza kan davası sokmaya çalışan katiller, bir daha da açığa çıkamayacaklar. Bundan sonra bize düşen çok çalışmak, iş yapmak, işsizlere derman olmak ve en güzel şekilde hizmet etmek. Allah'ın izniyle birliğimizi ve dirliğimizi koruyacağız. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozdurmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Bu yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”
Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da birer konuşma yaptığı temel atma töreni, katılımcıların platformdaki butonlara basmasıyla start aldı.
Açılışı yapılan yerlerde incelemelerde bulunan Özhaseki, ardından kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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