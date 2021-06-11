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88 yıllık ömrünün 64 yılını muhtar olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti Amcasının 50 yıllık muhtarlığına son veren rakipsiz muhtar 64 yıl muhtarlık yaparak rekor kırdı

İHA

88 yıllık ömrünün 64 yılını muhtar olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti Amcasının 50 yıllık muhtarlığına son veren rakipsiz muhtar 64 yıl muhtarlık yaparak rekor kırdı

Muş'un Malazgirt ilçesinde 88 yıllık ömrünün 64 yılını muhtar olarak geçiren Reşit Kardan vefat etti. 1957 yılında amcasının 50 yıllık muhtarlığına son veren 3 eşli ve 20 çocuk sahibi 'rakipsiz muhtar', en son 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 5 yıl için daha muhtar olarak seçilmişti.

Dün hayata gözlerini yuman Muhtar Reşit Kardan, 88 yıllık ömrünün 64 yılını muhtar olarak geçirdi. Malazgirt ilçesinde 1957'de yapılan seçimde 50 yıllık muhtar olan amcasından mührü devralan Reşit Kardan, 88 yaşında vefat ettiği güne kadar mahallesinde hizmet etmeye devam etti. İlçenin Adalar Mahallesi'nde yaşayan Kardan, askerden döndükten sonra 1957 yılında yapılan seçimde muhtar olmuştu. Mahallenin 50 yıllık muhtarı olan amcasına rakip olan Kardan, seçimi az farkla kazanarak muhtar seçilmişti. Amcasının yarım asır süren muhtarlığına son veren Kardan, 64 yıldır tüm seçimleri de kazanarak mahallesine güzel hizmetlerin yapılması için çaba göstermişti.

"Yarım asırdan fazladır muhtarlık mührünü taşıyordu"
64 yıldır muhtar olarak hayata gözlerini yuman Reşit Kardan’ın muhtarlık yaptığı Adalar Mahallesi sakinlerinden Ferit Çakan, "Aile büyüğümüzü, muhtarımızı, kanaat önderimizi kaybetmenin üzüntüsü içerindeyiz" dedi. Adalar Mahallesi sakini Çakan, ”Adalar Mahallesi'nde yaşıyorum. Bizim önderimiz olan muhtar vefat etmiştir. 1933 doğumlu yaklaşık 88 yaşında 64 sene muhtarlık yaptı. Muhtarlığı dedemden aldı ve o günden beri sürdürüyordu. Sürdürmesinin en büyük sebebi ailemizden aldığı terbiye ile örnek olmasıydı. İki mahallenin hatta üç mahallenin büyüklüğünü yaptı. Tabii ki Malazgirt’te sevilen sayılan barış yerlerini gezen ve kendisini taşıyan birisi olarak da seviliyordu ki o günden bugüne kadar kimse ondan muhtarlığı alamadı. Zaten ondan muhtarlığı alacak kimse de yoktu. Allah rahmet eylesin.” diye konuştu.
Malazgirt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre vefat eden muhtarın yerine birinci aza olan Emrah Balcı’ya muhtarlık mührünün verileceği belirtildi.

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