Bakan Karaismailoğlu: Kim ne yaparsa yapsın, kervan yürümeye devam edecek

Muhammed Sami MARAL/MALAZGİRT (Muş), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin yatırım, hizmet ve gayretlerinin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hizmet kervanımıza devam ediyoruz. Bu kervan, atasözümüzde ifade edildiği gibi, kim ne yaparsa yapsın kervan yürümeye devam edecektir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Ahlat-Muş Malazgirt Karayolu'nun açılış törenine katıldı. Tören sonrası Malazgirt ilçesini ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, vatandaşlarla görüştü. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluşan Karaismailoğlu, AK Parti hükûmetleri olarak, 19 yıldır, kara, hava, demir ve denizyolları ile birlikte iletişim ve haberleşme konusunda ülke standartlarını kat be kat yukarılara taşıdıklarını söyledi. Yaptıkları ve devam eden projelerin nihai yatırım miktarının 1 trilyon 555 milyon TL'ye ulaşacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Ülkemizde 2002'den beri tam 22 bin 98 kilometre bölünmüş yol yaparak, bölünmüş yol ağımızı 28 bin 199 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3 bin 523 kilometreye çıkardık. 2023 ve sonrası hedeflerimizle, yapılacak 3.726 kilometre ile birlikte 8.187 km otoyol ağına ulaşacağız. Sadece karayolu yatırımı mı yaptık? Demiryollarında da ciddi atılımlar gerçekleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde, bin 213 kilometrelik yüksek hızlı tren (YHT) hattı inşa ettik. Toplam demiryolu ağımızı, 12 bin 803 kilometreye yükselttik. 2023'e dek yatırımlarımızla; demiryolu oranını yüzde 60'a, demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde havayolunu 'halkın yolu' yaptık. 2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya ulaştırdık. Avrupa'da 2021 yılında gerçekleşen günlük uçuş sayılarını incelediğimizde, 1787 uçuşla ülkemizin en ön sırada yer aldığını görüyoruz. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'nı milletimizin hizmetine sunduk. Kovid-19 pandemisine rağmen İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını geçerek uçuş rakamlarında liderliğini sürdürmektedir" diye konuştu.

Muş genelinde 2003'te sadece 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 8 kattan fazla artırarak, 150 kilometreye çıkardıklarını, 2003-2020 yılları arasında Muş'ta 164 kilometrelik tek yol ve yapımını gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu,toplam uzunluğu bin 680 metreyi bulan 27 adet köprü yaptıklarını, ayrıca 3 bin 721 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Milletin yıllarca beklediği, adeta yılan hikâyesine dönmüş hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bu gurur bizim en büyük kamçımız. Bu gurur hepimizin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Muş'un, Bitlis'in imarı ve kalkınması için bölgenin milletvekilleri, belediye başkanları ve tüm sivil toplum örgütü temsilcileri ile yoğun iş birliğimiz devam ediyor. Bakanlığımız ve AK Parti Hükûmetleri olarak, yatırım, hizmet ve gayretlerimizi her yıl artırarak devam ediyoruz. İster karayolu olsun, ister demir ve isterse havayolu; bizler tüm ulaşım modlarımızda 'Yol'u medeniyetin, kalkınmanın, istihdamın alameti olarak gördük. Günübirlik kısır tartışmaları arkamızda bırakarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hizmet kervanımıza devam ediyoruz. Bu kervan, atasözümüzde ifade edildiği gibi, kim ne yaparsa yapsın yürümeye devam edecektir. Bugün hizmete açtığımız Ahlat-Karahasan-Malazgirt yolumuzun işlevi gibi, yollarımız ilçe ve illerimiz arasındaki hayat damarlarıdır. Yollarımız, tıpkı akarsularımız gibi geçtikleri, gittikleri yerlerdeki hayatı canlandırmaktadır. Doğu ve Güneydoğu illerimiz, yaptığımız yatırımlar ve hayatın kolaylaşmasıyla birlikte canlanmaya başladı."

Karaismailoğlu, parti ziyaretinden sonra karayoluyla geldiği Muş Havalimanı'ndan İstanbul'a gitmek üzere hareket etti. DHA-Genel Türkiye-Muş / Malazgirt Muhammed Sami MARAL

