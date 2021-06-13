Muş’ta cezaevi firarisi yakalandı

Muş’ta “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçlarından aranan ve hakkında "10 yıl 10 ay" kesinleşmiş ceza bulunan cezaevi firarisi şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İI Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyetler neticesinde; ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak’ suçlarından aranan ve hakkında "10 yıl 10 ay" kesinleşmiş ceza kararı bulunan cezaevi firarisi şahsın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bulanık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Bulanık ilçesinde saklandığı adreste yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahsın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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