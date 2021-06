Muşlu berivanların at sırtında zorlu yolculuğu

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´un dağ köylerinde yaşayan kadınlar, her gün at

sırtında kilometrelerce yol katedip, koyunlarını sağabilmek için zorlu bir yolculuk yapıyor.

'Berivan' olarak adlandırılan kadınların at sırtındaki yolculuğu, renkli görüntüler oluşturuyor.

Geçimlerini hayvancılıktan sağlayan kadınlar, hayatlarının büyük bölümünü de at sırtında geçiriyor. Kent merkezine bağlı Ağartı köyünün Yeşil mezrasındaki kadınlar, atlarını yolculuğa hazır hale getirdikten sonra köy meydanında bir araya geliyor. Berivanlar, sürülerin bulunduğu yaylalara atlarla yolculuk yapıp, 7 kilometrelik yolu aşıyor.

At sırtında engebeli arazileri ve dik yamaçları geçip yaylalara ulaşan kadınlar, sağdıkları hayvanlardan elde ettikleri sütün doldurulduğu bidonları da yine atlarına yükleyip, evlerine dönüyor. Berivanlardan biri olan Nurten Çelik, 7 kilometrelik meşakkatli yolu her gün at sırtında aştıklarını ancak bu sayede koyunlarını sağıp, elde edilen sütlerden yaptıkları peynir, tereyağı ve yoğurdu satarak aile bütçelerine de katkı sağladıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral

2021-06-14 13:50:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.