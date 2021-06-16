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Muş'ta annelerin evlat nöbetinde 9'uncu hafta

DHA

Muş'ta annelerin evlat nöbetinde 9'uncu hafta


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, PKK´lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbetinde 9´uncu haftaya girildi. Türk bayraklarıyla HDP binası önünde bekleyişini sürdüren aileler, çocuklarının kendilerine verilmesini istedi.
Muş´ta, çocukları dağa kaçırılan aileler, her çarşamba olduğu gibi bugün de HDP il binası önünde bekleyişine devam etti. Çocuklarına kavuşmak isteyen aileler, ellerinde Türk bayrakları ile 'Evlatlarımızı vereceksiniz' ve 'Türk-Kürt kardeştir' pankartlarıyla çocuklarının kendilerine verilmesini istedi. 'Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganları atan aileler, çocuklarına kavuşana kadar bekleyişlerine devam edeceklerini belirtti.
PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker'e kavuşma hayaliyle evlat nöbetine katıldığını belirten Gülbahar Teker (65), HDP'den çocuğunu istediğini söyledi. Tek başına da kalsa çocuğu verilene kadar nöbeti sürdüreceğini belirten Teker, "Çocuğum gelene kadar buradan kalkıp, bir yere gitmem. Bir çocuğum hasta, bir çocuğum da dağda. Çocuğumu getirip, bana versinler. Babası yok, kimseleri yok. Bu HDP bizden ne istiyor? Vicdan yok, iman yok. HDP bizim çocuklarımızı getirsin, versin. Çocuklara kalem veriliyor, bunlar ellerine silah veriyor. Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Ben korkmuyorum, hiçbir yere gitmiyorum. Burada tek başıma bile kalsam eylemime devam edeceğim" diye konuştu. 
Çocuğu Atilla Özcan için HDP binası önünde bekleyişini sürdüren Şahinaz Özcan da evladına kavuşana kadar nöbetini devam ettireceğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2021-06-16 12:50:58

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