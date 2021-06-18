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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhtarlardan okul birincisi olan öğrenciye kuzu

İHA

Muhtarlardan okul birincisi olan öğrenciye kuzu

Muş’un Varto ilçesindeki köy muhtarları, başarılı olan Hamurpet İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rozerin Akçiçek’e kuzu hediye ettiler.
16 öğretmen ve 245 öğrencisi bulunan Hamurpet İmam Hatip Ortaokuluna taşımalı gelen öğrenciler arasında birinci olan Rozerin Akçiçek için köy muhtarları bir program düzenledi. Programa Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Toklu Jandarma Karakol Komutanı, Okul Müdürü Eray Özer, 8 köyün muhtarı, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Okul birincisi Rozerin Akçiçek’e kuzu hediye eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve muhtarlar, öğrencileri motive etmek için hediye takdimini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Hamurpet İmam Hatip Ortaokulunun bölgenin en ihtişamlı ve en güzel okulu olduğunu belirterek, “Taşımalı eğitimin olduğu okulumuzda, köy muhtarlarımız kendi aralarında bir kampanya düzenlemişler. Öğrencilerimizi teşvik ve motive etmek için bu yıl okul birincisi olan öğrencimize kendi aralarında bir hediye ayarlamışlar. Hediyenin kuzu olması tabii ki ayrı bir güzellik olmuş. Çocuklarımız için muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Göstermiş oldukları iyi niyetten ve eğitime vermiş oldukları destekten dolayı gerçekten bizim de göğsümüz kabardı. Bu tarz eğitime dair çalışmaların devamını diliyorum” dedi.
Muhtarlar adına bir konuşma yapan Derince Köyü Muhtarı Mehmet Şah Uçucu ise okul birincisi olan öğrenciye bir kuzu hediye ettiklerini belirterek, “Muhtar arkadaşlarımız ve okul idaresiyle böyle bir çalışmamız oldu. Bu tür hediyelerin her yıl verilmesini istiyoruz. Ne kadar hediye gelirse öğrencilerimiz o kadar yarışmaya girerek başarılarını arttırır. İlçe Milli Eğitim Müdürüme ve muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Okul Müdürü Eray Özer de, bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Okul birincimize köy muhtarlarımız bir kuzu hediye etti. Amacımız bundan sonraki süreçte de bunu devamlı yaşatmak. Bu konuda çok mutluyuz. Umarım daim olur” diye konuştu.
Kuzusunu muhtarlardan alan Hamurpet İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rozerin Akçiçek, “Birinci olmak güzel bir şey. Değerli arkadaşlarım arasında birinci olduğum için kendilerine örnek olmam çok güzel bir şey. Muhtarlardan hediye olarak aldığım kuzuyu ise besleyeceğim” şeklinde konuştu.

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