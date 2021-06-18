Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli törenle atıldı

Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün katılımıyla Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının temeli atıldı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentürk ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere Varto’ya gelen Vali İlker Gündüzöz; Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yunus Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait eski hizmet binasının yıktırılması sonucunda yeni yapılacak olan binanın temeline dualarla ilk harcı attı.

Burada konuşan Vali İlker Gündüzöz, güvenliğin olmadığı bir yerde hiçbir şeyin olmayacağını söyleyerek, “İlçe Emniyet Müdürlüğünün hizmet binasının temel atma töreni münasebetiyle burada bulunuyoruz. Varto’muz gerçekten hızlı bir şekilde gelişiyor. Termal kent projemiz yürürlükte, onun dışında eğitim alanında olsun, sağlık alanında olsun yatırımlarımız hızla devam ediyor. Bu yapılan inşaat yaklaşık yedi milyon keşif değerine sahip, 15 Eylül’de inşallah bitmiş olacak. Güvenliğin olmadığı yerde hiçbir şeyin olmayacağını burada belirtmek istiyorum. Kazasız belasız böyle bir hizmet binasını Allah polis teşkilatımıza nasip etsin. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Temel atma töreninin ardından Vali Gündüzöz, yapılacak olan adliye ile hükümet konağı binalarının yerlerinde incelemelerde bulunduktan sonra kurum amirleriyle bir araya geldi.

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